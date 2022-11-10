【挪威哈里】路易斯公主放棄王室職務 與非裔未婚夫專注事業

挪威路易斯公主與美國男巫師費雷特訂婚後，導致挪威王室民望大跌。挪威王室近日發聲明宣布，路易斯公主放棄擔任王室職務，只保留「公主」頭銜。聲明指，此舉是希望將兩人的行逕與挪威王室劃分清楚。

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路易斯公主（Princess Martha Louise）為挪威國王哈拉爾五世（King Harald V）長女，為挪威王室第四順位繼承人。她與美國男巫師費雷特（Durek Verrett）戀情一直不受挪威民眾歡迎，兩人公布訂婚消息後，民眾對王室滿意度急跌。

9月有調查結果指，17%挪威民眾對王室觀感轉差，主因是路易斯公主與費雷特訂婚。

挪威王室最近發表聲明宣布，路易斯公主放棄履行王室職責，她與未婚夫費雷特的一切所為，將與王室完全無關，但國王哈拉爾五世會保留路易斯的公主頭銜。

路易斯亦發聲明，承認以知識為研究基礎的重要性，同時仍深信另類療法（Alternative Medicine）能填補傳統醫學不足之處。她認為靈性、親密關係、瑜伽及冥想是人體的重要補充能量。

路易斯續指，退出王室能夠將自己與王室成員的身分區分，希望她以後的觀點能被公眾視為「自己的看法」，並非由其他人代為回答。

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現年51歲的路易斯於10多年曾自稱有通靈能力，有「千里眼」並可以和天使交談。她於2017年與首任丈夫離婚後，2019年在社交媒體公開與費雷特戀情。費雷特曾自稱為第6代薩滿，聲稱成功預言美國發生911恐襲。

路易斯使用王室頭銜創立「公主與薩滿」（The Princess and the Shaman）研討會，一度帶來利益爭議。兩人今年6月宣布訂婚後，引來當地一面倒批評，認為費雷特是「江湖騙子」及陰謀論人士。

但費雷特認為，批評帶有種族主義成份，還將自己與愛因斯坦及愛迪生等人作比較，聲稱自己與他們一樣是天才，但被世人誤解。

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責任編輯：郭麗明