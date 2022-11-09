▲ 【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到賣身幣安 去年因監管及隔離措施將總部遷出港

全球第二大加密貨幣交易所FTX過去一周彷如過山車，先被爆出同系對沖基金Alameda持有大量FTX 代幣 FTT，動搖市場對FTX及FTT信心，其後對手幣安（Binance）行政總裁趙長鵬宣布會沽清FTT，市場資金隨即轉出FTX，引發流動性危機。深陷漩渦的FTX最終峰迴路轉地賣身幣安。

事實上，FTX與香港關係密切，Sam Bankman-Fried（SBF，又稱薯條哥）在香港2019年4月創立虛擬資產交易所 FTX，但其後因監管環境而將總部搬離香港。

FTX 因監管及隔離措施 將總部遷出香港

2021年9月，正值高速發展的FTX宣布會將總部由香港遷至加勒比島國巴哈馬（Bahamas）首都拿索 （Nassau），稱巴哈馬為加密貨幣建立綜合框架，監管環境較香港更加友好，而且「巴哈馬已從疫情中復活、安全且無需隔離」。

當時SBF接受外電訪問時稱，更大短期擔憂是香港將收緊加密貨幣監管，建議只允許專業投資者交易加密貨幣，SBF明確表示，如果香港對散戶投資者的禁令也適用於其他司法管轄區的公民，FTX將離開香港前往另一個基地。

SBF 11月網上參與香港金融科技周

不過，SBF 亦有參與香港金融科技活動。今年港府在11月初舉行的金融科技周FinTech Week 2022上宣布虛擬資產政策宣言，當時SBF亦為活動講者之一。

SBF線上與前羅兵咸永道加密負責人、加密基金Nine Blocks Capital創辦人Henri Arslanian 討論大趨勢如何塑造金融格局並開闢新市場和機遇，以及如何識別和平衡真正顛覆金融業的新興技術。

FTX成軍3年至少獲4筆融資 涉逾10幾億美元

今次幣安收購FTX未有透露細節作價，但FTX成立短短約3年，此前已獲10多億美元融資，當中不乏知名機構，包括紅杉資本、軟銀及貝萊德等，估值超過320億美元。

2019年8月：FTX獲得首筆種子融資，涉約800萬美元，投資者包括專注區塊鏈的風險投資基金Proof of Capital、區塊鏈公司Consensus Lab、FBG、Galois Capital 及台灣恆新資本等。

2021年7月：FTX宣布完成10億美元B輪融資，公司估值為180億美元，超過60位投資者參與，包括投資機構Paradigm、紅杉資本、Thoma Bravo、軟銀、Ribbit Capital、Insight Partners、Third Point等。

2021年10月：FTX宣布完成B-1輪融資，籌集4.20億美元，估值提高至250 億美元，投資方包括淡馬錫、紅杉資本、Sea Capital、Tiger Global、Ribbit Capital、Lightspeed Venture Partners 以及貝萊德，

2022年2月：FTX再完成4億美元的C輪融資，公司估值達到320億美元，投資者包括淡馬錫、Paradigm、 安大略省教師退休基金會 、NEA和 IVP等。

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記者：李哲毅