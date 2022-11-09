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年輕女生鍾情柏傲莊　1.55萬預租一房戶　業主享2.4厘租金回報

股樓投資 18:28 2022/11/09

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位於港鐵大圍站上蓋、即將入伙的柏傲莊一期，再錄預租交易。中原地產雷飈說，柏傲莊一期3A座中層D單位，實用面積299平方呎，一房連開放式廚房間隔，月租原開價16,000元，雙方議價後，以15,500元租出，平均實用呎租約51.8元。 

據了解，業主於2020年以約764.1萬元購入單位，以目前月租15,500元計，可享約2.4厘租金回報。 

代理透露，新租客為年輕女生，睇樓一段時間，見屋苑有大型會所，加上交通及配套完善，未來更有大型商場，所以見業主願減價，即決定租入單位自用。談到近期市況，雷飈說，柏傲莊暫約有100個租賃放盤。 

延伸閱讀【有相睇】淘大花園一房398萬售 時光倒流至16年【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 柏傲莊 中原地產 私人屋苑

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