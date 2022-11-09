年輕女生鍾情柏傲莊　1.55萬預租一房戶　業主享2.4厘租金回報

位於港鐵大圍站上蓋、即將入伙的柏傲莊一期，再錄預租交易。中原地產雷飈說，柏傲莊一期3A座中層D單位，實用面積299平方呎，一房連開放式廚房間隔，月租原開價16,000元，雙方議價後，以15,500元租出，平均實用呎租約51.8元。

據了解，業主於2020年以約764.1萬元購入單位，以目前月租15,500元計，可享約2.4厘租金回報。

代理透露，新租客為年輕女生，睇樓一段時間，見屋苑有大型會所，加上交通及配套完善，未來更有大型商場，所以見業主願減價，即決定租入單位自用。談到近期市況，雷飈說，柏傲莊暫約有100個租賃放盤。

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