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【領展業績】 中期每基金單位分派減2.6% 香港零售物業平均加租8.5% 領展績後跌近4%

股樓投資 18:06 2022/11/09

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領展房產基金（00823）中午公布截至9月底止中期業績，每基金單位分派155.51仙，按年跌近2.6%，但撇除去年同期每基金單位酌情分派的7仙，今年中期則按年增加近2%。績後股價隨即走弱，一度低見49.55元，最多跌4.4%，收報49.8元，仍跌近4%，成交額4.2億元。

同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

期內，收益及物業收入淨額分別按年增長4.6%及4.5%，達60.4億元及45.9億元。截至9月底，投資物業組合估值為2,234.9億元，較3月底時上升5%，主要由於108.5億元的公平值收益及38.2億元的資產收購，惟部分被外幣貶值48.2億元所抵銷。每基金單位資產淨值增加4.9%至80.9元。

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上半年度，香港地區零售物業出租率繼續高企在97%以上；平均續租租金調整率進一步升至8.5%，按年升2.6個百分點；平均每平方呎租金63.2元。行政總裁王國龍於記者會上表示，一般租約均以3年為主，因此不少租約是2019年簽訂，而當時市況亦受到不同因素所影響，故目前的租約情況相對正面。

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他又指，雖然部分行業因受到防疫措施影響，已選擇離開旗下商場，不過，由於連鎖店持續從傳統購物區轉移至旗下商場，因此期內集團仍簽訂逾400份新租約，當中有逾120個為新租客，租用率維持於97.5%的高水平。

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記者：郭秀慧

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