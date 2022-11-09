  • 24°C
香港時間 : 20221109日 (週三) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藝術之旅】港鐵 x 草間彌生主題列車登場 車廂化身經典黃底黑色波點「南瓜」設計 期間限定行走屯馬綫

理財智慧 19:10 2022/11/09

分享：

分享：

M+博物館即將於本月12日起舉辦特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，港鐵亦配合展覽將一列屯馬綫列車，化身成以南瓜黃底黑色波點設計的主題列車，讓乘客感受藝術啟發人心的力 量。這一列以草間彌生創作的大型雕塑《南瓜》（2022）作為設計概念的列車，將於即日（9日）起至12月27日於屯馬綫行走。

【青姐話】要跌托唔起   要升勒唔住

草間彌生主題列車上滿布的南瓜圖案，參考了現正於M+地下大堂展出的 《南瓜》（2022），該作品屬於「草間彌生：一九四五年至今」展覽的一部分。 展覽涵蓋草間彌生逾70年的藝術生涯，展出超過200件作品。

乘客更可掃描車廂內的二維碼聆聽語音導賞，M+策展人將介紹草間彌生的精選作品，講解藝術連繫人心、治癒心靈的力量。藝術家王菀之還會驚喜「現聲」，分享草間彌生的創作美學如何影響她的人生觀。乘客亦可在車上閱讀草間彌生的名言，帶來鼓舞與啟示。

【延伸閱讀】【周末好去處】M+草間彌生展覽本月12日開幕 展出6大主題逾200件作品 招牌大型南瓜及波點鏡房勢成熱門打卡位

由即日至12月27日期間，以草間彌生的創作為主題的列車將於屯馬綫按車務行車班次安排，接載乘客。M+「草間彌生：一九四五年至今」的展期將由本月12日至2023年5月14日。

為讓乘客易於捕捉草間彌生主題列車，港鐵透露草間彌生主題列車將於未來兩個周末（相關日期如下）作出特別安排，由中午12時至下午4時在屯馬綫往來屯門站及烏溪沙站：

- 2022年11月12日（星期六）

- 2022年11月13日（星期日）

- 2022年11月19日（星期六） 

- 2022年11月20日（星期日）

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【溫股知新】若有智慧   不如趁勢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
文娛藝術 港鐵公司（00066） 屯馬綫 M+ 博物館 草間彌生 雕塑 王菀之

上一篇文章

【電動車】Tesla股價連日大跌　市值被巴郡超越

下一篇文章

【帶你睇盤】屯門私樓擁新淨靚裝　兩房437呎叫價488萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

德福花園大兩房588萬售 創同類單位7年新低
德福花園大兩房588萬售 創同類單位7年新低
【假日好去處】《海賊王One Piece》展覽本月開鑼 設16大主題區及12位角色大型雕塑打卡位 玩AR手機及實體遊戲贏取限量禮品
【假日好去處】《海賊王One Piece》展覽本月開鑼 設16大主題區及12位角色大型雕塑打卡位 玩AR手機及實體遊戲贏取限量禮品
【居屋2022】新居屋下周二（15日）揀樓 8926個單位51折發售價單曝光 樓王北角驥華苑最平單位入場費248萬元
【居屋2022】新居屋下周二（15日）揀樓 8926個單位51折發售價單曝光 樓王北角驥華苑最平單位入場費248萬元
【超抵優惠】中上環酒店推震撼優惠 15折入住城景客房每晚只需$88 二人入住人均$40 平過食餐飯
【超抵優惠】中上環酒店推震撼優惠 15折入住城景客房每晚只需$88 二人入住人均$40 平過食餐飯
【消費情報】香港GO嘉年華2022下月亞博館舉行 逾400攤位提供多款1元筍貨優惠 設香港及台灣旅遊景點主題館
【消費情報】香港GO嘉年華2022下月亞博館舉行 逾400攤位提供多款1元筍貨優惠 設香港及台灣旅遊景點主題館
【美國經濟】摩根士丹利：美股正在接近熊市底部　企業裁員是牛市訊號
【美國經濟】摩根士丹利：美股正在接近熊市底部　企業裁員是牛市訊號
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款