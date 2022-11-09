【藝術之旅】港鐵 x 草間彌生主題列車登場 車廂化身經典黃底黑色波點「南瓜」設計 期間限定行走屯馬綫

M+博物館即將於本月12日起舉辦特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，港鐵亦配合展覽將一列屯馬綫列車，化身成以南瓜黃底黑色波點設計的主題列車，讓乘客感受藝術啟發人心的力 量。這一列以草間彌生創作的大型雕塑《南瓜》（2022）作為設計概念的列車，將於即日（9日）起至12月27日於屯馬綫行走。

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草間彌生主題列車上滿布的南瓜圖案，參考了現正於M+地下大堂展出的 《南瓜》（2022），該作品屬於「草間彌生：一九四五年至今」展覽的一部分。 展覽涵蓋草間彌生逾70年的藝術生涯，展出超過200件作品。

乘客更可掃描車廂內的二維碼聆聽語音導賞，M+策展人將介紹草間彌生的精選作品，講解藝術連繫人心、治癒心靈的力量。藝術家王菀之還會驚喜「現聲」，分享草間彌生的創作美學如何影響她的人生觀。乘客亦可在車上閱讀草間彌生的名言，帶來鼓舞與啟示。

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由即日至12月27日期間，以草間彌生的創作為主題的列車將於屯馬綫按車務行車班次安排，接載乘客。M+「草間彌生：一九四五年至今」的展期將由本月12日至2023年5月14日。

為讓乘客易於捕捉草間彌生主題列車，港鐵透露草間彌生主題列車將於未來兩個周末（相關日期如下）作出特別安排，由中午12時至下午4時在屯馬綫往來屯門站及烏溪沙站：

- 2022年11月12日（星期六） - 2022年11月13日（星期日） - 2022年11月19日（星期六） - 2022年11月20日（星期日）

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責任編輯：嚴浩文