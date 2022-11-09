【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人

美國中期選舉投票已經結束，各地結果陸續出爐。外界預料共和黨將在是次選舉中大勝，美國將會出現「紅色浪潮」。惟結果顯示，「紅潮」未有到來，民主黨仍有機會保住參議院控制權。有共和黨戰略專家指，「紅潮」未現是前總統特朗普之過。

逾四成民主黨選民唔想拜登連任 一成支持者不滿施政 【下一頁】

外界此前一直認為，共和黨是次將輕易反撲民主黨，但情況卻未如想象。現任民主黨籍的新罕布什爾州（New Hampshire）國會參議員Maggie Hassan成功連任，以約10個百分點優勢輕易擊敗共和黨對手Don Bolduc。

共和黨籍北卡羅萊納州（North Carolina）國會眾議員巴德（Ted Budd）是次轉戰參議院，雖然他已成功取得席位，但其眾議員席位卻未能由獲特朗普（Donald Trump）背書支持的黨友Bo Hines頂上。民主黨籍候選人Wiley Nickel已約3個百分點優勢，成功取得議席。

此外，同獲特朗普支持的Sandy Smith亦在眾議院北卡羅萊納州第一國會選區中，敗予民主黨人Don Davis。威斯康星州（Wisconsin）州長共和黨候選人同屬特朗普黨派，亦以3個百分點落敗，現任州長埃弗斯（Tony Evers）將會連任。

中風候選人賓夕法尼亞勝選 民主黨參院再奪一席 【下一頁】

前電視台主持人兼醫生Mehmet Oz亦未能保住退休共和黨友、賓夕法尼亞州參議員圖米（Pat Toomey）席位，由數月前中風的賓夕法尼亞州副州長、民主黨候選人費特曼（John Fetterman） 成功為民主黨贏取關鍵席位。

《獨立報》引述一名共和黨戰略專家報道，特朗普需對周二（8日）的選舉結果負上全部責任。專家批評，若特朗普並未在初選中支持有缺點的候選人，共和黨將有一個感覺非常美好的夜晚，但現時甚至正在輸掉非常大機會贏的比賽。

曾任共和黨全國委員會策略師海耶（Douglas Heye）亦指，特朗普需對是次選舉結果承擔部分責任，但同時承認還有其他因素推動，包括最高法院推翻韋德案裁決等。

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責任編輯：李俊儀