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澐璟首推118伙二至四房戶應市 全數單位招標推售

股樓投資 17:47 2022/11/09

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華潤置地（海外）及保利置業（00119）合作發展的啟德澐璟，今公布銷售部署，首批推出118伙招標。保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀稱，項目於下周一（14日）起招標，每日截標。推出單位實用面積由564至2088平方呎，其中包括11個為兩房戶、73個為三房戶、以及34個四房戶，全屬標準單位。售價會參考一綫海景物業成交價，例如南區、九龍塘及九龍站。

雖然是次推出細單位招標，但發展商表示不擔心會影響銷售透明度，而公司亦不是地建會成員。該盤展銷廳至今暫錄5800參觀人次，各戶型中以三房至四房戶接獲較多查詢，而查詢客源中不少為內地專才及海外人士。

延伸閲讀【多圖】澐璟兩房經改動示位陪你睇 用色鮮明 波浪動感設計展活力

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撰文 : 蔡子俊

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