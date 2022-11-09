【期中選舉】Carson Wealth策略師：共和黨掌控參眾兩院美股將大升

Carson Wealth首席市場策略師Ryan Detrick周二（8日）在報告中表示，今年美股下跌幅度超過20%，明年有望迎來大幅上漲，而據以往歷史數據，近日美國期中選舉結果更可能成為其一推動力。

Detrick指出，自1950年起，當民主黨總統的權力受到共和黨控制的國會制約時，標普500指數將會實現最高平均年回報率。

Detrick表示「對股市來說，最好的情況是民主黨總統和共和黨控制國會。上次這樣的情況發生在1990 年代後期，當時在仼的是克林頓總統，對投資者或經濟來說，都不是個糟糕的時期。」

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Detrick隨後補充，無論中期選舉結果如何，股市在年底也有很多有利的季節性因素。而自二戰起，每一次中期選舉的一年後，股票都會上漲。另外，在新當選總統的任期第三年，標普500指數也錄得20.1%的平均漲幅。

而根據FiveThirtyEight的最新選舉預測，共和黨分別有 84%及59%的機率控制眾議院及參議院。

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記者：何珊如