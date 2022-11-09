【內房股】 內地擴大民企債融資工具支持 預計達2,500億人民幣 內房股全綫急彈

內房再傳來利好消息，中國銀行間市場交易商協會公布，繼續推進並擴大民營企業債券融資支持工具（第二支箭），將2018年設立的民企債券融資支持工具擴容，預計可支持約2,500億元人民幣民營企業債券融資，後續可視情況進一步擴容。相關舉措有助財困內房獲得新資金來源，刺激一眾內房及物管股急彈。

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藍籌股升幅榜首5位都是內房及物管股，兩隻民企內房中，碧桂園（02007）為表現最佳藍籌，升幅達13.9%，收報1.64元；同系碧桂園服務（06098）緊隨其後，升4.4%，報10.82元；龍湖集團（00060）升4%，報13.94元。至於其他民企內房表現，旭輝控股（00884）升幅最多，收報0.72元，大升28.6%；新城發展（01030）升幅達17.9%，報1.98元；富力地產（02777）升12.4%，報1.36元。

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另外，中指研究院發布報告指，10月房地產企業非銀融資總額為556.8億元人民幣，按年上升16.4%，為年內首現正增長，反映行業融資已出現修復跡象，分析料政策支持下民企融資將有所突破。

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記者：郭秀慧