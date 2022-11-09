【大行報告】料淨利潤錄強勁增長 美銀證券予中糧家佳康「買入」

美銀證券表示中糧家佳康（01610）在擴大產能下增加市場份額，首予其「買入」評級，目標價3.5元，並預料其淨利潤將會錄得強勁增長。中糧家佳康周三（9日）收市報2.09元，升4%。





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該行指，由於集團擴大其核心生豬養殖和屠宰業務的產能，作為從農場到餐桌的解決方案提供商增加市場份額，以及繼續擴大包裝肉類產品下，預計其2022至2025年的收入和EBITDA複合年增長率分別為10%和38%。





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該行預計，集團EBITDA將從2022年的11億元人民幣(下同)上升至2024年的38億元，是由於隨著行業上行周期的推進，生豬價格上漲、養殖能力增加、及其擴張優質新鮮豬肉和加工肉類部分，又料其淨利潤將錄強勁增長。



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撰文：鄭昊彤