【著數優惠】港鐵商場推「齊賞聖誕」限時購物優惠　每日可獲1000元電子優惠券

港鐵 （00066） 旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街推出「齊賞聖誕」獎賞回贈，MTR Mobile登記用戶於今年11月11日至2023年1月2日，於參與港鐵商場以電子貨幣同日累積消費滿2,000元，即獲200元優惠券；同日累積消費滿6,000元，額外獲得800元優惠券，每人每日可獲最多合共1,000元電子優惠券。

同日累積電子消費滿2,000元，200元優惠券包括：1張100元港鐵商場時裝電子優惠券、1張100元港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券。

同日累積消費滿6,000元，所額外獲得800元優惠券包括：2張100港鐵商場時裝電子優惠券、2張100元港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券、1張100元港鐵商場鐘錶及首飾和電器及電訊電子優惠券、1張100元港鐵商場餐飲食肆電子優惠券、2張100元港鐵商場LOUDER電子優惠券。

港鐵商場聖誕呈獻香港品牌玩具展

港鐵旗下商場今年聖誕首度聯乘「香港品牌玩具協會」（HKBTA）呈獻「香港品牌玩具展」，帶來由HKBTA會員出品的原創品牌玩具，以及迪士尼、彼思、Marvel、華納兄弟、派拉蒙環球的人氣玩具。

4大港鐵商場包括PopCorn、德福廣場、青衣城及The LOHAS康城，將於11月下旬為玩具迷分別打造「夢‧玩‧車站」、「聖誕機械工場」、「聖誕遊樂園」及「正義英雄基地」4大玩具聖誕場景，更會展出極限量的珍藏玩具模型，讓大家進一步認識香港玩具業發展歷程，於聖誕佳節與心愛角色一同遊歷本地創作的玩具大世界。

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編輯：胡學能