韋廉信涉職場欺淩 辭任英不管部國務大臣 第3度離内閣

英國首相辛偉誠籌組内閣僅兩周多，不管部國務大臣韋廉信就已捲入職場欺淩醜聞，包括被指曾要求高級公務員割喉等不當言論。韋廉信已向辛偉誠請辭，也是他第3度被迫離開内閣。

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英國《衛報》報道，韋廉信（Gavin Williamson）擔任國防大臣期間，曾於一次國防部會議上當眾要求高級公務員「割斷自己的喉嚨」，在另一個場合要求下屬跳出窗外，又會定期故意貶低和恐嚇公務員。

韋廉信早前否認自己曾有職場欺淩行為，強調與同事有良好工作關係。不過有公務員向英國國會監督機構「獨立投訴及申訴計劃」（ICGS）正式提出投訴。

韋廉信周二（8日）晚宣布請辭下台。他在辭職信中承認，有關其職場欺淩的指控已分散人們的注意力，因此他決定在投訴程序期間退出内閣，要洗脫其污名。

辛偉誠（Rishi Sunak）已接受韋廉信的請辭，感謝對方一直提供支持和忠誠，並在内閣期間所做的工作。

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是次為韋廉信第三度被迫離開内閣。他2017年起擔任國防大臣，但2019年涉及對外洩露國家安全會議機密，據報包括討論英國政府擬有限度准許華為參與英國5G建設，遭時任首相文翠珊（Theresa May）辭退。

韋廉信2019年7月再獲約翰遜（Boris Johnson）任命為教育大臣，但約翰遜去年改組内閣後辭退韋廉信。

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責任編輯：鄭錦玲