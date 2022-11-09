  • 24°C
香港時間 : 20221109日 (週三) 18:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為Mate 50】華為Mate 50系列今日開賣　256GB版本售 6188元起

科技 17:37 2022/11/09

分享：

分享：

華為今年下半年較受注目的旗艦智能手機HUAWEI Mate 50系列，早前在內地開賣時一度缺貨。今(9日)宣布正式在香港推出。Mate 50、Mate 50 Pro的256GB ROM版售價分別為6,188及7,788元，而 Mate 50 Pro 高配版(Kunlun Glass)則於11月中開售，256GB ROM版售價為8,988元。簡單而言，Mate 50系列有4大賣點
抗水防塵：支援 IP68 級抗水防塵級別，崑崙霞光更支援 6 米抗⁠水⁠
崑崙玻璃：耐摔能力提⁠升⁠至 10 倍，獲瑞士 SGS 五星級玻璃耐摔認⁠證
XMAGE 影像技術：5000 萬像素超光變鏡頭，根據場景智能選擇光圈大小。專業模式更有物理光圈十檔可調，
最新操作系統：可配合HarmonyOS 3體驗版

整體而言，HUAWEI Mate 50系列似乎主打拍攝功能，方便出外甚至旅行，不用攜帶大型相機。不過，要留意的是，HarmonyOS 3體驗版暫只支援Mate 50 Pro，其吸睛功能包括超級中轉站功能，讓用戶可將圖片、文檔、文字等資訊暫存在中轉站並置於屏幕右方，不用先儲存於手機上。另外是超空間存儲壓縮技術，重複文件只佔一份儲存空間，節省可高達20GB可用空間。

Mate 50、Mate 50 Pro規格

  Mate 50 Mate 50 Pro
呎吋(mm) 161.5x76.1x7.98 162.1x75.5x8.5
重量 (克) 206 高配版約 205 
標配版約 209 
屏幕(吋) 6.7 6.74
顏色 曜金黑、冰霜銀 崑崙露光、曜金黑、冰霜銀
處理器 Snapdragon 8+ Gen 1 4G Mobile Platform Snapdragon 8+ Gen 1 4G Mobile Platform
作業平台 EMUI 13 EMUI 13（支援HarmonyOS 3 體驗版升級）  
相機

後置鏡頭
50 MP 超光變鏡頭（f/1.4-f/4，RYYB 感光元件）
13 MP 超廣角鏡頭（f/2.2）
12 MP 潛望式長焦鏡頭（f/3.4，OIS）

變焦模式：光學變焦，混合變焦，數碼變焦

前置鏡頭：13 MP 超廣角鏡頭（f/2.4）

 後置鏡頭
超光變 XMAGE 影像系統
50 MP 超光變鏡頭（f/1.4~4.0，OIS）
13 MP 超廣角鏡頭（f/2.2）
64 MP 潛望式長焦鏡頭（f/3.5，OIS）

變焦模式：數碼變焦，光學變焦，混合變焦

前置鏡頭：13 MP 超廣角鏡頭（f/2.4）+ 3D 深感鏡頭

記者：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文
鏡頭 Mate 華為 移動裝置 科技產品 相機

上一篇文章

【麥當勞電競椅】英麥當勞推McCrispy電競椅　設醬料槽、漢堡保溫盒

下一篇文章

【環保政策】法國立法要求中大型停車場　必需覆蓋太陽能電池板
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款