【華為Mate 50】華為Mate 50系列今日開賣　256GB版本售 6188元起

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華為今年下半年較受注目的旗艦智能手機HUAWEI Mate 50系列，早前在內地開賣時一度缺貨。今(9日)宣布正式在香港推出。Mate 50、Mate 50 Pro的256GB ROM版售價分別為6,188及7,788元，而 Mate 50 Pro 高配版(Kunlun Glass)則於11月中開售，256GB ROM版售價為8,988元。簡單而言，Mate 50系列有4大賣點
抗水防塵：支援 IP68 級抗水防塵級別，崑崙霞光更支援 6 米抗水
崑崙玻璃：耐摔能力提升至 10 倍，獲瑞士 SGS 五星級玻璃耐摔認證
XMAGE 影像技術：5000 萬像素超光變鏡頭，根據場景智能選擇光圈大小。專業模式更有物理光圈十檔可調，
最新操作系統：可配合HarmonyOS 3體驗版
整體而言，HUAWEI Mate 50系列似乎主打拍攝功能，方便出外甚至旅行，不用攜帶大型相機。不過，要留意的是，HarmonyOS 3體驗版暫只支援Mate 50 Pro，其吸睛功能包括超級中轉站功能，讓用戶可將圖片、文檔、文字等資訊暫存在中轉站並置於屏幕右方，不用先儲存於手機上。另外是超空間存儲壓縮技術，重複文件只佔一份儲存空間，節省可高達20GB可用空間。
Mate 50、Mate 50 Pro規格
|Mate 50
|Mate 50 Pro
|呎吋(mm)
|161.5x76.1x7.98
|162.1x75.5x8.5
|重量 (克)
|206
|高配版約 205
標配版約 209
|屏幕(吋)
|6.7
|6.74
|顏色
|曜金黑、冰霜銀
|崑崙露光、曜金黑、冰霜銀
|處理器
|Snapdragon 8+ Gen 1 4G Mobile Platform
|Snapdragon 8+ Gen 1 4G Mobile Platform
|作業平台
|EMUI 13
|EMUI 13（支援HarmonyOS 3 體驗版升級）
|相機
|
後置鏡頭
變焦模式：光學變焦，混合變焦，數碼變焦
|後置鏡頭
超光變 XMAGE 影像系統
50 MP 超光變鏡頭（f/1.4~4.0，OIS）
13 MP 超廣角鏡頭（f/2.2）
64 MP 潛望式長焦鏡頭（f/3.5，OIS）
變焦模式：數碼變焦，光學變焦，混合變焦前置鏡頭：13 MP 超廣角鏡頭（f/2.4）+ 3D 深感鏡頭
記者：梁巧恩
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