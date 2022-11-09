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【大行報告】美銀證券：盈利預測存下行空間 予耐世特「跑輸大市」評級

股樓投資 17:04 2022/11/09

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美銀證券表示，就市場對耐世特（01316）的盈利預測有下行空間，下調其市盈率預測，並將目標價下調至5.1元，評級「跑輸大市」。耐世特周三（9日）收市報4.82元，跌2.6%。

 

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

該行引述耐世特指，北美和歐洲市場的客戶仍認為芯片供應緊張，對何時能夠解決亦未有明確時間表，海外的OEM廠商的進展仍然比中國的OEM廠商慢。該行將公司2022至2024盈利預測分別上調3%、1%、1%，但將目標價由6.1元下調至5.1元，同時將市盈率預測由11倍下調至9倍，以反映市場對其盈利預測存在下行空間以及盈利能力改善緩慢，並予評級「跑輸大市」。

 

【延伸閱讀】大行點睇：遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化，請按【見下頁

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不過美銀證券又指，耐世特預計美國汽車市場未來幾年內增長可能比較溫和，中國將繼續成為推動公司增長的主要市場，預計明年會在亞太地區將推出許多新項目。


【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 耐世特（01316） 大行報告

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