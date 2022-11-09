【iM會客室】恒指短綫反彈完成 後市最新部署

其他股評時段:

00:00:15 今日市況

00:09:50 (02007) 碧桂園

00:10:30 (00960) 龍湖集團

00:11:50 (00688) 中國海外發展, (00123) 越秀地產

00:14:55 (01211) 比亞迪股份

00:17:36 (00175) 吉利汽車, (02333) 長城汽車

00:21:43 (00700) 騰訊控股

00:23:15 (03690) 美團

00:24:02 (02018) 瑞聲科技

00:26:58 (00823) 領展房產基金

00:31:15 (01997) 九龍倉置業

00:32:50 (02899) 紫金礦業, (01818) 招金礦業

00:35:58 (02013) 微盟集團

00:37:47 (00268) 金蝶國際, (03888) 金山軟件

00:39:00 (02347) 友和集團

00:40:36 (01137) 香港科技探索

00:42:34 (01024) 快手

00:43:56 (00883) 中國海洋石油

00:45:00 (01801) 信達生物

00:46:21 (01052) 越秀交通基建

00:46:42 (03323) 中國建材

00:50:10 (03339) 中國龍工

00:51:40 (02007) 碧桂園

00:52:46 (00968) 信義光能

00:53:40 (06869) 長飛光纖光纜

00:54:42 (00175) 吉利汽車

00:56:49 (01071) 華電國際電力, (01088) 中國神華



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription