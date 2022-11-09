  • 24°C
香港時間 : 20221109日 (週三) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM會客室】恒指短綫反彈完成 後市最新部署

iMTV＋ 19:30 2022/11/09

分享：

分享：

其他股評時段:

00:00:15    今日市況
00:09:50    (02007)   碧桂園
00:10:30    (00960)   龍湖集團
00:11:50    (00688)   中國海外發展,  (00123)  越秀地產   
00:14:55    (01211)   比亞迪股份
00:17:36    (00175)   吉利汽車,  (02333)   長城汽車
00:21:43    (00700)   騰訊控股
00:23:15    (03690)   美團
00:24:02    (02018)   瑞聲科技
00:26:58    (00823)   領展房產基金
00:31:15    (01997)   九龍倉置業
00:32:50    (02899)   紫金礦業,  (01818)   招金礦業
00:35:58    (02013)   微盟集團
00:37:47    (00268)   金蝶國際,  (03888)   金山軟件
00:39:00    (02347)   友和集團
00:40:36    (01137)   香港科技探索
00:42:34    (01024)   快手 
00:43:56    (00883)   中國海洋石油
00:45:00    (01801)   信達生物
00:46:21    (01052)   越秀交通基建
00:46:42    (03323)   中國建材
00:50:10    (03339)   中國龍工
00:51:40    (02007)   碧桂園
00:52:46    (00968)   信義光能
00:53:40    (06869)   長飛光纖光纜
00:54:42    (00175)   吉利汽車
00:56:49    (01071)   華電國際電力,   (01088)  中國神華

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : iM會客室

最新專欄文章 更多

【iM會客室】恒指15000點受考驗 藥業股能否維持強勢？
2022/10/26
【iM會客室】恒指15000點受考驗 藥業股能否維持強勢？
【iM會客室】港股最差或見15000？「二十大」扶持5板塊
2022/10/19
【iM會客室】港股最差或見15000？「二十大」扶持5板塊
【iM會客室】港股再創11年新低 「二十大」能否起死回生？
2022/10/12
【iM會客室】港股再創11年新低 「二十大」能否起死回生？
【iM會客室】港股重上18000 第四季報喜定報憂？
2022/10/05
【iM會客室】港股重上18000 第四季報喜定報憂？
【iM會客室】恒指慢熊何時完成？判斷藍籌見底睇乜因素
2022/09/28
【iM會客室】恒指慢熊何時完成？判斷藍籌見底睇乜因素
港股 比亞迪 九龍 汽車 桂園 建材 石油 電力 基金 碧桂園

上一篇文章

【新股IPO】鎳生產商力勤資源成功闖關 中金招銀國際任保薦人

下一篇文章

【新股IPO】多想雲6696首日掛牌先升後回最多升48% 收市微升2% 一手帳面賺80元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

德福花園大兩房588萬售 創同類單位7年新低
德福花園大兩房588萬售 創同類單位7年新低
【假日好去處】《海賊王One Piece》展覽本月開鑼 設16大主題區及12位角色大型雕塑打卡位 玩AR手機及實體遊戲贏取限量禮品
【假日好去處】《海賊王One Piece》展覽本月開鑼 設16大主題區及12位角色大型雕塑打卡位 玩AR手機及實體遊戲贏取限量禮品
【居屋2022】新居屋下周二（15日）揀樓 8926個單位51折發售價單曝光 樓王北角驥華苑最平單位入場費248萬元
【居屋2022】新居屋下周二（15日）揀樓 8926個單位51折發售價單曝光 樓王北角驥華苑最平單位入場費248萬元
【超抵優惠】中上環酒店推震撼優惠 15折入住城景客房每晚只需$88 二人入住人均$40 平過食餐飯
【超抵優惠】中上環酒店推震撼優惠 15折入住城景客房每晚只需$88 二人入住人均$40 平過食餐飯
【消費情報】香港GO嘉年華2022下月亞博館舉行 逾400攤位提供多款1元筍貨優惠 設香港及台灣旅遊景點主題館
【消費情報】香港GO嘉年華2022下月亞博館舉行 逾400攤位提供多款1元筍貨優惠 設香港及台灣旅遊景點主題館
【美國經濟】摩根士丹利：美股正在接近熊市底部　企業裁員是牛市訊號
【美國經濟】摩根士丹利：美股正在接近熊市底部　企業裁員是牛市訊號
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款