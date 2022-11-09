▲ 【新股IPO】鎳生產商力勤資源通過上市聆訊 上半年純利增逾14倍

內地鎳全產業鏈公司寧波力勤資源通過上市聆訊，中金及招銀國際為保薦人。截至6月底止上半年，寧波力勤資源收入增1.4倍至99.8億元（人民幣，下同），純利按年增14.7倍至13.5億元。

力勤資源的業務涵蓋上游鎳資源採購、鎳產品貿易、冶煉生產、設備製造與銷售等，而產品廣泛地應用於新能源汽車、不銹鋼行業等下游領域。

以收入劃分，鎳產品貿易於上半年收入增加近47%至42.1億元，佔總收入的佔比由去年同期的70.1%跌至42.1%；鎳產品生產收入增加5.2倍至49.5億元，佔總收入升至49.6%；設備製造及銷售的收入增加90%至6.71億元。

上半年毛利率大幅增長22.3個百分點至30.9%，集團指主要因整合非全資附屬公司HPL，自去年11月底開始銷售自家鎳鈷化合物，毛利率高於鎳鐵；加上受地緣政治影響帶動倫金所鎳價飈升，期內鎳產品平均售價提升。

力勤資源預計，集資額預計將作鎳產品治煉項目HPAL第三期及位於奧比島的RKEF項目第二期開發建設、原材料蘭炭設備採購、以及向與寧德時代（深：300750）的合營公司增資。

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記者：宋佩恩