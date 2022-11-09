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【美國中期選舉】逾四成民主黨選民唔想拜登連任 一成支持者不滿施政

環球社會熱點 17:00 2022/11/09

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美國中期選舉向來被視為對現屆政府表現的成績表，以國會參眾兩院議席打分數。根據美媒與數據調查機構Edison Research合製的民意調查顯示，初步結果指超過3分2眾議院選民不希望拜登2024年連任總統。

共和黨優勢未如預期 穩取眾議院 參議院難料 【下一頁】

Edison Research初步調查結果顯示，超過七成獨立選民與約九成共和黨選民不願意拜登（Joe Biden）角逐總統連任，同時有超過四成的民主黨選民抱持相同看法。

被問及對拜登施政表現評價時，有近六成獨立選民不喜歡拜登、亦不贊成拜登施政。而民主黨支持者當中，約一成人不喜歡拜登，對其施政表現略有不滿；超過九成的共和黨支持者則如常討厭拜登，不滿其執政表現。

中風候選人賓夕法尼亞勝選 民主黨參院再奪一席 【下一頁】

當提及前總統特朗普（Donald Trump）時，有3分2獨立選民及九成民主黨支持者不喜歡特朗普，此外有約4分1的共和黨選民同樣不支持他，反映特朗普黨內支持度不足。

美國合資格選民當中，有約4分1屬無黨派、民主黨籍選民佔約3分1，共和黨籍選民亦佔超過3分1。

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責任編輯：郭麗明

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