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【麥當勞電競椅】英麥當勞推McCrispy電競椅　設醬料槽、漢堡保溫盒

科技 18:00 2022/11/09

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麥當勞近年進軍遊戲領域，日前更宣布推出一款設有薯仔和醬料槽，以及漢堡保溫盒的電競椅，供抽獎之用。

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英國麥當勞昨（8日）於其Facebook官方專頁宣布，為慶祝該企在當地推出全新漢堡McCrispy，將進行抽獎活動，設有一名頭獎和2名二獎，頭獎得主可獲得麥當勞自家品牌電競椅一張。

該電競椅與新漢堡同名，配有漢堡保溫盒，能避免漢堡在遊戲進行期間變冷。另設有專用薯條和蘸醬槽，以及一個抹布架，方便遊戲玩家邊玩邊進食的同時，不輕易弄污椅子和鍵盤等McCrispy電競椅更是用上皮革製作而成，即便有污漬亦易於清理。
惟值得留意的是，是次抽獎只限18歲或以上的英國（只包括英格蘭、蘇格蘭和威爾士）居民參與。有意參加者可隨其Facebook相關帖文的鏈結和指引，填寫所需資料，每人只設參加一次。

英國麥當勞昨（8日）於其Facebook官方專頁宣布，進行抽獎活動，頭獎得主可獲得麥當勞自家品牌電競椅一張。（麥當勞影片截圖）

McCrispy電競椅設有專用薯條和蘸醬槽，以及一個抹布架。（麥當勞影片截圖）

（麥當勞影片截圖）

（麥當勞影片截圖）

另設漢堡保溫盒，以防玩家打機時，漢堡變冷。（麥當勞影片截圖）

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責任編輯：殷凱怡

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