【周大調富格曲@iM網欄】以德國的音樂藝術 培育香港年青一代

於歐洲進修音樂多年，大學音樂學院不但定期舉辦學生音樂會，並且安排學生到海外演出，汲取經驗，從而提升個人的音樂水平。一名前輩曾經說過，一首樂曲無論練習過多少次，只有在台上表演過，演奏者才有機會真真正正體驗箇中的神髓。每一次踏上舞台，都是一個新的開始。同一首樂曲，亦往往帶來不同的感受。

首次舉辦學生音樂會，已是多年前的事。當時自己正在德國進修，課餘教授小提琴、中提琴及弦樂四重奏。學生中有小孩、青少年及大學生。大部分為德國人，另有法國人及韓國人，朋友都笑說是一間「國際學校」。其實，與不同年紀、不同國籍的學生上課，是一件非常有趣的事情。雖然自己當時只是一名二十多歲的留學生，但到來學琴的學生都相當認真，家長亦對我非常信任及尊重。上課時，德國人都以《Herr Chau》或《Sie》等敬語作為稱謂。音樂會有多名家長協助，演出過後，才知道他們帶來了咖啡及自家烘焙的糕點，是一段可貴的回憶及經驗。

畢業後回港，每年都舉辦大大小小的學生音樂會，希望將德國的音樂藝術及傳統文化帶給香港年輕一代。一方面讓學生多汲取舞台上演出的經驗，另一方面讓學生分享學習成果及音樂帶來的喜悅。

不久之前，於上環文娛中心大劇院舉辦了周年音樂會。香港寸金呎土，大型的表演場地不多。碰巧上環大劇院剛剛裝修完畢，美輪美奐，能在此舉辦音樂會，實在是一個難能可貴的機會。

是次音樂會以小提琴曲目為主，另加插小組合奏。學生的年齡由六歲到十四歲不等。每次學生音樂會，都像頒發成績表一樣，是學生的成績表，亦是老師的成績表。準備音樂會期間，再次翻閱學生的資料，發現當中好幾位學生自四、五歲起已屢次在香港校際音樂節贏得獎項。多年來，不少學生以優異成績 (Distinction) 考獲皇家音樂學院八級證書及演奏級文憑，並多次於海外國際小提琴比賽中獲獎。學生有進步、有成績，叫人倍感欣慰。

每次準備音樂會的演出，學生要努力練習之外，還要跟鋼琴老師綵排，精心選購演出服飾，務求以最佳狀態出場。家長們都不辭勞苦，實在功不可沒。

最後，再次多謝 ASFA Water 贊助是次音樂會，送贈全場觀眾便攜裝消毒噴霧，為大家帶來驚喜。

小朋友知道有禮物送，認真了一點點。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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