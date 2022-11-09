【領展業績823】領展減派息　王國龍：酌情分派已完結　在充滿挑戰的環境下目前分派也算「交到功課」

▲ 【領展業績823】領展減派息 王國龍：酌情分派已完結 在充滿挑戰的環境下分派也算「交到功課」

領展 （00823） 上半財年每基金單位分派減少2.55%，若撇除酌情分派則升1.9%。行政總裁王國龍表示，數年前領展以溢價出售了一大批物業，為與股東分享相關收益，故此決定作出3年的特別酌情分派，但現時酌情分派已完結，故每基金單位分派的增幅會不及往年，但在現時充滿挑戰的環境下，也算「交到功課」。

2023年租約會較之前正面

領展上半財年續租租金調整率改善至8.5%，行政總裁王國龍指，食肆表現有改善，而且今年底續租的租約是與2019年作對比，當年香港受不同事件影響，相信2023年租約也會較之前正面。

「過去幾個月，領展已簽訂逾400份新租約，當中120份為從未在集團承租的新租客，相信與領展旗下的社區及屋村商場有穩定人流有關，吸引在傳統購物區的租客來承租。」

併購方面，王國龍稱，近日買賣雙方在併購價格的差距拉闊了很多，當賣家在財政上有需要時，便有得傾，集團主要物色中端社區商場，暫時未有積極拓展新加坡市場。他續指，過去數月正在為不同項目研究出售部分甚至全部權益，以換取融資的可能性，若有機會可向合作夥伴出售物業的部分股權，但領展會繼續做物業管理人。

主席聶雅倫指，領展財務穩健，截至9月底負債比率約22.7%，未來會繼續管理好債務水平，並小心留意併購機會。

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記者：陳韻妍