【搜游食誌@iM網欄】西營盤Bistro Breton 情迷法國菜

「網絡情緣」倒沒想到也發生在自己身上，當然此段緣分是有朋友牽引相互有一面之緣，因社運、疫情，一別就5年；大家在Facebook上淺談。這段「同性」情緣有著一份意外驚喜，友人上月相約用膳，直言非常喜歡與人分享飲食的生活體驗。

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從友人的邀約，她非常「細心」，處處為人著想。她特選4家餐廳讓我從中挑選，各有特色，不同菜式、風格亦各異，當然不會草率回覆，這是尊重及社交禮儀，感到她那份誠意，並滿心期待此次位於西營盤Bistro Breton的法國菜約會。

自執筆寫專欄，真不敢自稱甚麼食家、食評人，飲食文化、歷史、技藝、創作，是博大精妙的學問，帶著探索求知的初心去體驗飲食文化與社會發展、人倫關係，那份息息相關的生活模式。友人仍在不惑之年從職場退下來，規劃人生，與愛侶尋找人生下半場的快樂旅途。誰會料到這位在資訊企業，巾幗領群雄的出色領導專材，竟會獨自跑到法國，自費研習全日制的藍帶廚藝課程，交談中得知認真學習法國菜的歷史、文化、技巧，人民生活的研習生活，絕不輕鬆，她慶幸自己趕上尾班車，那年的導師全是學院創辦期的資深專業人士，之後他們都相繼退休。她對烹飪藝術的熱誠，令我頓悟平權豈是男女性別的絕對平等，是人人能夠公平生活中擁有自己權益，為自己人生負責，追夢，就是「平等」。

赴約途中異常興奮，想著向她學習及瞭解法菜的故事及品評的考量準則，提高日後寫作的內容質素。大家完全沒有陌生的感覺，一見如故，有說不完的話題，天南地北，國際、本地時事，各抒己見，那份自在，完全沒有因為Breton是法國菜館而變得拘謹！Bistro就是小餐館，帶著幾分鄰里小社區的道地菜，裝修雅潔簡約，一道一道藍白相間的波浪紋，仿如將客人置身南法邊陲城市的自如悠閒。

是夜餐單都是大家熟悉的法國菜色，友人點了布列塔尼魚湯、法國的西南部亦是一條長長蜿蜒的海岸線，各處都有自己特式的魚湯，法國魚湯是有各式海鮮混雜的濃湯，不單是魚。因曾在馬塞、巴黎都嘗過魚湯，均不對我的胃。既然開了一支白酒，我就點了天婦羅銀魚仔，看看他們做得如日式炸物般薄漿、酥香，配冰涼白酒，極爽！惜粉漿不夠薄而吸油太大，不酥不脆帶油膩感，魚湯方面，被品評為不過不失，看色澤、味道應該頗濃郁。

我倆不約而同選了油封鴨腿，大家品嚐時，她分享了這家餐廳做得不錯，因為整道菜就是時間、溫度的控制，是用油慢煮鴨腿，使鴨油特有香味保留而不會有油膩感，除了烹調技巧及控制時間，關鍵是食材，選用法國放養農場的進口鴨腿，脂肪比例低好多，她道出有一次亦因材料問題，她完成此道菜的食味效果，大打折扣。此鴨腿確實表皮明亮而不油，烤焗香脆的表皮仍有軟滑感，帶點軟而香酥可口，鴨腿肉保持肉汁的柔潤，紅肉是特有一番肉香，是比雞肉來得更有層次的脂香味。

小餐館沒有著力於花巧的擺盤，簡潔俐落，甜品就勾起年輕時在已結業的灣仔樂意餐廳，初嚐人生首道法式 甜品 - 火焰香橙可麗餅，當侍應為我點燃餅上的香橙甜酒，火焰就在昏暗餐廳中閃出又藍又紅的火光，輕淑女的時候，當然心花怒放，興奮不已，當下是別有一番風味。一頓暢所欲言的晚餐，叫人多舒心！多謝Kat盛情邀約，有幸與她結緣相交，期待和她下次「與美食有約」。

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作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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