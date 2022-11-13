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湯文亮：跌市亦不要賣自住樓

名人薈萃 09:00 2022/11/13

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上星期收到一份小禮物，不是粉絲送給我的，因為我沒有粉絲。而是一個小業主以我提出不要賣樓的理由，與他太太激辯，他太太認為有那麼多知名評論員說樓市會大跌，應該及早賣樓，將所得款項投資股票。兩、三年之後，樓價下跌，股價上升，到那時候賣股買樓，不但可以買到一個大單位，而且手上亦會多了現金，何樂而不為？

同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

合適租盤難尋

小業主的太太說，已經有很多朋友這樣做，如果不做即是有金都不懂得執；況且他們所賣的，是唯一自住單位，再買返只需要交正常印花稅便可以，不用交辣招印花稅。不是粉絲的他，按照我的方法向他的太太說，賣樓也可以，不過在賣樓之前先去看一下租盤，看看是否如地產代理所說的，有大量又平、又靚的租盤充斥於市場。如果不是，就要認真考慮。因為賣了樓就要按合約交樓，如果到時租不到樓就會很麻煩，不是粉絲的太太最後亦同意。因為有朋友試過賣樓後，找不到合適的租盤，暫時要住酒店，美其名是享受在地旅遊，其實是非常不方便，而且租金絕不便宜。不是粉絲說，好彩有這個要求，他們始終找不到合適租盤，所以沒有賣樓。

股市跌幅更大

事情發展得有些奇怪，今年樓價不斷下跌，中原城市領先指數（CCL）亦創出連續下跌11個星期劣績，不是粉絲太太說，尚幸沒有賣樓，因為賣樓之後，一定會將所得資金投放在股票市場，股市今年下跌了35%，任何時間進入都會損手爛腳。樓市亦有下跌，不過只是下跌了約10%，如果賣了樓而輸了股，相信難再買返樓。

不是粉絲的他告訴我，小禮物是由他太太精心挑選，希望我笑納。老實說，我卻之不恭，但想不到預測錯誤都有禮物收！

節錄自第784期《iMoney Wealth》鑑古知今。

同場加映：【溫股知新】若有智慧  不如趁勢

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撰文 : 湯文亮

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