國家體育總局等部門公布發展規劃 2025年戶外運動產業總規模超過3萬億元人幣

國家體育總局等八部門印發《戶外運動產業發展規劃（2022－2025年）》，提出到2025年，戶外運動產業高質量發展成效顯著，基本形成供給與需求有效對接、產業與生態協調發展、產品與服務品牌彰顯、業態與模式持續創新的發展格局。戶外運動場地設施持續增加，普及程度大幅提升，參與人數不斷增長，戶外運動產業總規模超過3萬億元人民幣。安踏(02020) 周三收報78.75元跌1.1%, 李寧(02331) 收報50.95元跌2.1%，滔搏(06110) 收報4.31元跌0.9%。

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規劃指出，培育戶外運動市場主體。到2025年，培育一批具有自主品牌、創新能力和競爭實力的戶外運動龍頭企業。鼓勵龍頭企業在研發設計、生產智造等領域加強協作，進一步提升核心競爭力。引導中小微戶外運動企業深耕細分市場，向「專精特新」方向發展，鼓勵有條件的企業以單項冠軍企業為目標做強做優做大。推進各級戶外運動協會組織、俱樂部建設，完善戶外運動組織標准規範，充分發揮各級協會組織、俱樂部在營造氛圍、組織活動、服務消費者等方面的作用。



規劃提出，利用風景道、步道、水道、雪道、跑道、騎行道等線狀道路，串聯山地戶外營地、航空飛行營地、濱海度假營地、汽車自駕運動營地、運動船艇碼頭、自行車驛站、滑雪場等設施，形成全域覆蓋、配套完善的戶外運動場地設施供給格局。加強戶外運動場地設施運營管理，利用物聯網、大數據等技術，提升場地設施運營水平。推廣「政府建設、企業運營」「政府和企業成立合資企業建設運營」等公建民營模式，強化政府要素保障能力，保障企業市場化運營靈活度，提高戶外運動營地及配套設施的建設運營效率。

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