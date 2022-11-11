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【裝修攻略@iM網欄】師傅教路 對裝修建材的誤解（下）

名人薈萃 09:00 2022/11/11

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建材是否「一分錢，一分貨」，其實非必然。以下繼續列出幾個戶主對建材的常見誤解，提醒戶主要審慎接收外來資訊：

同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

誤解四：英國電綫比大陸電綫安全，$100一個的電掣掣面，品質比$10一個的要好？

正解：英國電綫和大陸電綫基本都是安全耐用的。只要確保師傅有相關牌照，應該足夠保障自己。至於掣面，價錢主要與其款式有關，只要你的電掣掣面不是雜牌，即使是一般公司選用、很便宜的「奇勝牌」，也是同樣優質、安全和耐用的（甚至比一些貴牌子更好）。

  • 掣面不是愈貴愈優質　可參考公司品牌歷史

誤解五：放在雜物房的櫃，用再差的板也沒有問題。

正解：板的質素不止影響耐用性和美觀度，質素差的板，除了釋放超標量的有害物質，也可能帶給你一大堆蟲卵。因此，務必以正途買櫃，有些人在街上看見有新淨的櫃就拾回家，這是要承擔風險的。

  • 注意櫃的風險　避免買入來歷不明廉價或免費櫃

誤解六：無縫地板最重要是選擇好品牌和用料。

正解：無縫地板要鋪得好，最重要的是搞清楚住宅地面是否足夠平順，以及單位是否有積水風險（例如受樓下冷氣影響，局部地面總是出現倒汗水等），之後才是質料的考慮。如果單位不適合用無縫地板，多好的質料都會浪費掉。

從以上各例可見，自購項目當中，有時是「一分錢一分貨」，有時不是（而且上述每一點亦各有其他細節和例外）。如果預算有限，戶主宜向裝修設計公司、建材代理查詢，了解其專業意見，再決定應該用貴的還是用便宜的。

同場加映：【溫股知新】若有智慧  不如趁勢

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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