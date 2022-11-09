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【券商點睇】12英寸晶圓產能擴張 料華虹半導體科創板上市助成長

股樓投資 15:41 2022/11/09

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民生證券表示，華虹半導體（01347）的「8+12」戰略推動其從8英寸平台向12英寸平台不斷擴張，賦予強勁成長動力，預計2022至24年歸母淨利潤分別有望達3.71億、3.9億及4.21億美元，並維持其「推薦」評級。華虹半導體周三（9日）收市報24元，漲7.6%。

 

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

該行指截至今年6月底，華虹無錫12英寸晶圓廠產能已達月產6.5萬片，產能利用率高達109.3%，彰顯下游強勁需求。另外公司擬在科創板上市，募集125億元進行無錫第二個12英寸晶圓廠擴產項目，項目預計總投資67億美元。該行亦指華虹無錫第二個12英寸晶圓廠的擴產，將帶來長期成長動力。新建生產廠房預計2023年初開工，並於2024年四季度基本完成廠房建設並開始安裝設備，2025年開始投產，預計產能逐年增長下最終達到月產8.3萬片。

 

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁

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民生證券認為產能即將成為發展制約瓶頸，而12英寸產能擴張將是帶動公司成長的核心動力。該行亦指在「8+12」戰略推動長期成長下，科創板上市或助力其成長進一步加速。公司於11月4日發佈公告，上交所受理其科創板上市招股說明書。此前3月21日，公司曾發佈公告稱，董事會批准在科創板上市初步建議。此次上交所受理表明科創板上市進程再加速


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撰文：鄭昊彤

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港股 華虹半導體（01347）

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