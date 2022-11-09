【券商點睇】12英寸晶圓產能擴張 料華虹半導體科創板上市助成長

民生證券表示，華虹半導體（01347）的「8+12」戰略推動其從8英寸平台向12英寸平台不斷擴張，賦予強勁成長動力，預計2022至24年歸母淨利潤分別有望達3.71億、3.9億及4.21億美元，並維持其「推薦」評級。華虹半導體周三（9日）收市報 24元，漲7.6%。 。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

該行指截至今年6月底，華虹無錫12英寸晶圓廠產能已達月產6.5萬片，產能利用率高達109.3%，彰顯下游強勁需求。另外公司擬在科創板上市，募集125億元進行無錫第二個12英寸晶圓廠擴產項目，項目預計總投資67億美元。該行亦指華虹無錫第二個12英寸晶圓廠的擴產，將帶來長期成長動力。新建生產廠房預計2023年初開工，並於2024年四季度基本完成廠房建設並開始安裝設備，2025年開始投產，預計產能逐年增長下最終達到月產8.3萬片。

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

民生證券認為產能即將成為發展制約瓶頸，而12英寸產能擴張將是帶動公司成長的核心動力。該行亦指在「8+12」戰略推動長期成長下，科創板上市或助力其成長進一步加速。公司於11月4日發佈公告，上交所受理其科創板上市招股說明書。此前3月21日，公司曾發佈公告稱，董事會批准在科創板上市初步建議。此次上交所受理表明科創板上市進程再加速



【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤