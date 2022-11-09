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【美國中期選舉】中風候選人賓夕法尼亞勝選 民主黨參院再奪一席

環球政治 15:35 2022/11/09

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美國中期選舉點票中，搖擺州賓夕法尼亞州的選情逐漸明朗。美媒指數月前中風的賓夕法尼亞州副州長、民主黨候選人費特曼勝出，為民主黨於參議院再取一席。

【美國中期選舉】佐治亞州或需再投票 兩參議院候選人得票接近 【下一頁】

屬共和黨籍的賓夕法尼亞州參議員圖米（Pat Toomey）退休騰出一席，由費特曼（John Fetterman）與共和黨候選人Mehmet Oz爭奪該席。

截至美國東部時間凌晨1點（本港下午2點），賓夕法尼亞州已經統計約9成選票，顯示費特曼以超過1個百分點的得票率優勢領先。

費特曼於Twitter發文宣布勝選，證實他將會成為新一任賓夕法尼亞州參議員。費特曼早前表示自己沒有預計到，部分本身傾向支持共和黨的縣會染藍，改為支持他。

《紐約時報》指，民主黨人為費特曼的競選活動投放超過1億美元（約7.8億港元）的資金。費特曼今年5月勝出初選的前幾日中風，限制其競選活動能力。共和黨人據報花費數千萬美元政治資金，試圖將費特曼標記為打擊犯罪不力的形象。 

亞利桑那州多部投票機故障 共和黨再提選舉舞弊 【下一頁】

費特曼再取一席對民主黨人而言是巨大勝利，有利民主黨爭取保住參議院控制權。

費特曼為長期進步派人士，曾公開表態支持廢除議會俗稱「拉布」的阻撓議事（Filibuster）、提高最低工資、大麻合法化、刑事司法改革和通過立法保護同性婚姻等議題。

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責任編輯：鄭錦玲

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