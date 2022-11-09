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【Gmail新界面】Gmail棄用舊界面　用戶無法於右側配置聊天功能

科技 17:00 2022/11/09

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Google昨（8日）宣布，新界面將成為標準界面，無法恢復為「原始視窗」。

Google自今年2月開始，便不斷對Gmail界面作出調整。在提供新整合界面的同時，用戶亦可選用舊界面。惟Google昨（8日）宣布，新界面將成為標準界面，無法恢復為「原始視窗」。

【人工智能】Google夥雷諾開發「軟件定義汽車」　藉Android系統提供持續升級服務

Google昨日發表官方網誌指，於年初推出的新界面和可自家的整合視窗，將 Gmail、聊天和 Meet等主要應用程式集中在一個統一的位置。由即日起，新界面會成為Gmail的「標準體驗」界面，用戶仍然可以通過快速設置更改其Gmail主題、收件箱類型等。

惟在新界面推出後，便被稱為「原始視窗」的舊界面將不可再使用。新舊界面最大的分別在於，聊天功能會由右側改動至左側，且無法透過設定將其配置位置改回舊界面的左側。

【街景服務】Google關閉街景服務App　需轉用網頁版「街景工作室」

【人工智能】Google擴展AI洪水預警工具　服務範圍覆蓋20個國家

責任編輯：殷凱怡

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