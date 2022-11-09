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【串流平台】Disney+全球用戶數激增至1.642億　較上季暴漲1210萬人

商業 16:05 2022/11/09

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Disney+第四季度訂閱表現優於預期，全球訂閱用戶人數達到1.642億。（法新社圖片）

迪士尼（Disney）公布了串流服務Disney+的第四季度訂閱情況，表現優於預期，全球訂閱用戶人數達到1.642億，比第三季的1.521億增多了1200萬，遠勝預期的新增935萬。

【日圓貶值】大金有意建新廠　或將在華冷氣機生產線遷回日本

Hulu、ESPN+ 和Disney+整體表現加在一起後，迪士尼第四季串流服務的新增訂閱人數總和超過2.357億人，同樣優於該公司預期的2.338億。預計2024財年末，總訂閱用戶數將達3億至3.5億，Disney+有望實現盈利。

所有平台訂閱數超2.357億

除了Disney+外，迪士尼其他的串流服務訂閱戶增幅則較少。Hulu全第四季度球新增訂閱用戶4720萬人；ESPN+增2430萬人。

迪士尼的第四季度表現進一步拉開與Netflix的差距，訂閱總人數繼續超過Netflix的2.231億，並遠超同一季度華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）旗下的HBO、HBO Max和Discovery+總計9500萬的用戶數。

12月8日開始推有廣告版本

未來，Disney+將於12月8日開始推出有廣告版本的Disney+，每月訂閱費用8美元（約62.8港元），而無廣告版本的方案則調漲至11美元（約86.3港元），有望進一步增加收益。

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責任編輯：李智美

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