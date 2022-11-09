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【美國中期選舉】佐治亞州或需再投票 兩參議院候選人得票接近

環球社會熱點 15:01 2022/11/09

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美國中期選舉投票已結束，各地結果陸續出爐。惟2名美國佐治亞州國會參議員候選人得票率平分秋色，根據州內規定，候選人需獲得大多數選票才能宣布勝出，否則需將於下月舉行第二輪投票，結果影響民主共和兩黨於參院的權力制衡。

亞利桑那州多部投票機故障 共和黨再提選舉舞弊 【下一頁】

截至當地時間周二（8日）晚上11時半（香港時間9日中午12時半），民主黨現任國會參議員沃諾克（Raphael Warnock）和共和黨候選人沃克（Herschel Walker）各得到約49%選票支持，而民調結顯示，自由意志黨的Chase Oliver可獲2%選票。

佐治亞州（Georgia）屬搖擺州，兩人選情一直緊張。10月中旬時民調沃諾克領先對手3至4個百分點，美國著名選舉分析網站FiveThirtyEight 亦指他有6成機會連任。但隨著沃克反墮胎立場軟化，兩人差距收窄，FiveThirtyEight 更預測沃諾克得票率為49.3%，而沃克則為49.2%。

共和黨優勢未如預期 穩取眾議院 參議院難料 【下一頁】

根據佐治亞州規例，候選人必須獲得逾半，即5成選票支持才能贏得選舉。若Chase Oliver最終得票率令民主共和兩黨候選人，皆未能取得過半選票，兩人需在12月6日舉行決選，選出最終結果。FiveThirtyEight 指，隨著點票接近尾聲，佐治亞州舉行二次投票機會愈來愈大。

FiveThirtyEight 預測亦指，若沃諾克及沃克於12月再度交鋒，民主黨選情並不樂觀，沃克屆時或有68%機會勝利。目前民主共和兩黨分別在參議院議席數目爭持激烈，佐治亞州結果將影響何者奪得參院控制權。

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責任編輯：李俊儀

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