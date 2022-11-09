【定存優惠】（附詳情）虛銀livi bank推限量優惠 兩年期定存年利率高見4.5% 新舊客戶也可享優惠

上周美國聯儲局一如市場預期再加息0.75厘，各大香港傳統銀行紛紛再加定存利率吸客，虛擬銀行也加入戰團。虛擬銀行livi bank也進一步上調港元定期存款年利率，該行剛推出高息港元定期存款限量優惠，存款額達20萬元或以上的客戶，24個月定存年利率4.5%（每位客戶的最高總定期存款額為1,000萬元）。

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不論新舊客戶也可享受上述限量優惠，該行也上調其他港元存款期之定存年利率，三個月、四個月、六個月及十二個月定存年利率分別調高至3.6%、3.8%、4.2%和4.3%。

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責任編輯：陳詠妍