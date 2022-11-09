  • 26°C
香港時間 : 20221109日 (週三) 15:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【定存優惠】（附詳情）虛銀livi bank推限量優惠 兩年期定存年利率高見4.5% 新舊客戶也可享優惠

理財智慧 15:00 2022/11/09

分享：

分享：

上周美國聯儲局一如市場預期再加息0.75厘，各大香港傳統銀行紛紛再加定存利率吸客，虛擬銀行也加入戰團。虛擬銀行livi bank也進一步上調港元定期存款年利率，該行剛推出高息港元定期存款限量優惠，存款額達20萬元或以上的客戶，24個月定存年利率4.5%（每位客戶的最高總定期存款額為1,000萬元）。

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

【著數優惠】大家樂11.11網店限量9款二人餐券 買第二件享1折 人均2.5元享「快趣桶」二人餐 人均$6.8歎打堅爐火鍋連飲品，詳見【下一頁

不論新舊客戶也可享受上述限量優惠，該行也上調其他港元存款期之定存年利率，三個月、四個月、六個月及十二個月定存年利率分別調高至3.6%、3.8%、4.2%和4.3%。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【iM定存攻略】3個月4厘 港元12個月定存升至5.1厘，詳見【下一頁


livi bank指以上名額有限，額滿即止。有關最新高息港元定存年利率，可參閱下表。

livi bank最新港元定期存款利率： 

【超抵優惠】中上環酒店推震撼優惠 15折入住城景客房每晚只需$88 二人入住人均$40 平過食餐飯，詳見【下一頁

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
livi Bank 虛擬銀行 港元定期存款 港元 美國聯儲局 著數優惠

下一篇文章

【國泰航空293】國泰委任顧客及商務總裁林紹波 明年1月接任集團CEO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款