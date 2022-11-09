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【美國中期選舉】特朗普再提選舉舞弊 亞利桑那州多部投票機故障

環球社會熱點 16:08 2022/11/09

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美國中期選舉周二（8日）舉行，合資格選民可親身前往票站投票。美國亞利桑那州馬里科帕縣有約4分1票站投票機發生故障，縣法院駁回共和黨緊急申請延長投票。美國前總統特朗普再次質疑民主黨試圖操控選舉。

共和黨州長候選人揚言「想做夠兩屆」 暫落後逾10個百分點 【下一頁】

亞利桑那州（Arizona）人口最多的馬里科帕縣（Maricopa County）設有223個投票站，當中有60個票站報告有投票機墨水不足，導致投票機無法讀取選票內容，拖慢投票速度。

馬里科帕縣監事會主席、共和黨人蓋茨（Bill Gates）周二向公眾報告相關問題，指技術人員正積極修復投票機，保證每張選票都會被點算，所有人都享投票權利，並對事件致歉。

共和黨國家委員會（RNC）﹑參議院委員會﹑前眾議員Jill Norgaard﹑州內參議院候選人Blake Masters 與州長候選人萊克（Kari Lake）同日聯合提交緊急申請，要求馬里科帕縣延長投票時間。

獲民主黨前州長委任的縣法官Timothy Ryan駁回共和黨申請，稱無法證明有選民被剥奪投票權，而且投票即將完結，法院無法及時與投票站聯繫。

俄冀共和黨重掌國會 削對烏援助 【下一頁】

由於共和黨選民傾向親自投票，前總統特朗普（Donald Trump）、萊克等政客於社交網站質疑民主黨試圖操控選舉，再次提出選舉舞弊陰謀論。

馬里科帕縣是亞利桑那州第四大縣，是首府鳳凰城所在地。450萬人口當中有約240萬是登記選民，超過80%選民已用郵寄方式提前投票。據悉選舉結束前一小時，約有23萬人親自到票站投票。

馬里科帕縣一直被視為州選舉結果的關鍵參考指標。拜登（Joe Biden）2020年在該縣得票較特朗普多6,000票；他最終以不足1.2萬優勢在亞利桑那州獲勝。

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責任編輯：郭麗明

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