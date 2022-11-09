【日圓貶值】大金有意建新廠　或將在華冷氣機生產線遷回日本

▲ 大金工業（Daikin）發言人透露，考慮將在華家用冷氣機生產線部分遷回日本。（法新社圖片）

大金工業（Daikin）發言人透露，考慮將在華家用冷氣機生產線部分遷回日本，以避免新冠疫情及災害等導致的供應停滯風險。除了增加採購日本國內零件外，根據匯率走勢及需求，還考慮在日本建設新廠。

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大金社長十河政則解釋：「出於業務連續性計劃的角度，大金的冷氣機生產線將推進回遷。」並表示，如果需要增產，「由於關西的工廠較多，因此新廠或有機會設在在關東」。

他又指出，具體產量及產品數將視國內需求變化、回遷成本及日圓貶值的影響等作出判斷。

上海封城令供應鏈受阻

今年春天，上海因應對新冠實施封城，令大金的供應鏈受到衝擊，該企不得不採取措施，包括把部分零部件生產轉移至位於滋賀縣草津市的工廠。

不過供應受阻似乎沒有影響該企的收益，甚至創新高。大金上半財年合併財報的銷售額為2.0197萬億日圓（約1100億港元），增長29.6%；淨利潤1563億日圓（約84.3億港元），增長12.4%。得益於產品漲價和日圓貶值，兩項紀錄均創新高。

大金亦第2次上調2022財年業績預期，銷售額從之前的3.48萬億日圓（約1900億港元），上調至3.76萬億日圓（約2000億港元），淨利潤從2300億日圓（約124億港元），上調至2350億日圓（約126.8億港元）。

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責任編輯：李智美