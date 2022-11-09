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【美國中期選舉】共和黨優勢未如預期 穩取眾議院 參議院難料

環球政治 14:32 2022/11/09

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美國中期選舉已完成部分點票，共和黨一如外界預期，有望恢復控制眾議院，但優勢不如預計大。參議院選情則符合預測，兩黨爭持激烈，多個關鍵州分票數相差不大，仍未有明確勝負。總統拜登早前承認，如共和黨掌控兩院，施政將面臨困境。

【美國中期選舉】共和黨州長候選人揚言「想做夠兩屆」 暫落後逾10個百分點 【下一頁】

不少州分的國會眾議院選舉結果已塵埃落定，共和黨成功在7個選區擊敗民主黨現任候選人，暫時取得接近200席，估計將會重新控制眾議院。但民主黨亦成功反取3個共和黨議席，加上贏下數個競爭激烈選區，使共和黨「紅潮」未如預期。

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）堅稱，民主黨仍有機會控制眾議院，表明總統拜登（Joe Biden）並非民主黨負累。佩洛西指拜登是優秀的總統，任內首兩年獲得不少成就，但未得到更多尊重及賞識。

桑德斯當選阿肯色州首位女州長 同金正恩有淵源？ 【下一頁】

參議院選前已被認定勝負難料，多數黨將由數個關鍵選區決定。暫時，民主黨在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）﹑亞利桑那州（Arizona）﹑佐治亞州（Georgia）及內華達州（Nevada）領先，當中佐治亞與賓夕法尼亞票數差距不大，仍未確定贏家。

共和黨拿下俄亥俄州（Ohio）及北卡羅萊納州（North Carolina）參議院議席。但威斯康星州（Wisconsin）選情緊湊，共和黨暫時只輕微領先。兩黨在參議院議席數目仍處於僵持，未能確定多數黨之位誰屬。

總統拜登未來兩年施政難度將取決於今次中期選舉，據美國新聞網絡（CNN）報稱，他上周曾向支持者坦承，如民主黨失去兩院控制權，未來兩年將十分「恐怖」。

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責任編輯：吳漢培

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