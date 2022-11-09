【Elon Musk負債？】Elon Musk為買Twitter　再拋售1,950萬股Tesla股票

▲ Elon Musk再次出售1,950萬股Tesla股票，疑與收購Twitter令其背負債務有關。

Tesla創辦人兼行政總裁Elon Musk收購Twitter事件彷似告一段落，惟近日有外媒發現，Elon Musk再次出售1,950萬股Tesla股票，疑與收購Twitter令其背負債務有關。

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據外媒《The Verge》報道，美國證券交易委員會日前收到的一系列表格中，存有Elon Musk拋售市值34億美元（約267億港元）的1,950萬股Tesla股票文件。

報道又指，Twitter絕大部分收入都來自廣告，Elon Musk入主Twitter後，對Twitter的一些評論和行動，不但令Twitter高級廣告主管Sarah Personette在Elon Musk接任後的第二天辭職，亦讓Twitter的廣告商特別緊張事態發展，部分主要的廣告商早已暫停在Twitter下廣告。

另外，他曾在今年4月及8月拋售Tesla股票時承認，出售該些股票是以防他不得不購買Twitter。加上，Elon Musk每年必須支付大約10億美元（約78億港元）的利息，以支付他為收購Twitter而背負的債務，相信是次再一次出售Tesla股票亦與此有關。

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責任編輯：殷凱怡

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