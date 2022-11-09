  • 26°C
香港時間 : 20221109日 (週三) 15:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Elon Musk負債？】Elon Musk為買Twitter　再拋售1,950萬股Tesla股票

科技 15:00 2022/11/09

分享：

分享：

Elon Musk再次出售1,950萬股Tesla股票，疑與收購Twitter令其背負債務有關。

Tesla創辦人兼行政總裁Elon Musk收購Twitter事件彷似告一段落，惟近日有外媒發現，Elon Musk再次出售1,950萬股Tesla股票，疑與收購Twitter令其背負債務有關。

【Tesla又出事】Tesla動力轉向輔助系統有缺陷　需召回逾4萬輛Model S、Model X

據外媒《The Verge》報道，美國證券交易委員會日前收到的一系列表格中，存有Elon Musk拋售市值34億美元（約267億港元）的1,950萬股Tesla股票文件。

報道又指，Twitter絕大部分收入都來自廣告，Elon Musk入主Twitter後，對Twitter的一些評論和行動，不但令Twitter高級廣告主管Sarah Personette在Elon Musk接任後的第二天辭職，亦讓Twitter的廣告商特別緊張事態發展，部分主要的廣告商早已暫停在Twitter下廣告。

另外，他曾在今年4月及8月拋售Tesla股票時承認，出售該些股票是以防他不得不購買Twitter。加上，Elon Musk每年必須支付大約10億美元（約78億港元）的利息，以支付他為收購Twitter而背負的債務，相信是次再一次出售Tesla股票亦與此有關。

【Twitter Blue】Twitter藍剔收費料美加英紐澳先行　月費加到63元仲有咩功能？

【Twitter炒錯人？】彭博：數十名被解僱員工　獲Twitter邀請回巢

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【ESG】《建設更綠色及更智能的香港》研究報告 僅21%受訪者指其企業充分利用技術維持可持續營運
今日
【ESG】《建設更綠色及更智能的香港》研究報告 僅21%受訪者指其企業充分利用技術維持可持續營運
【人工智能】Google夥雷諾開發「軟件定義汽車」　藉Android系統提供持續升級服務
今日
【人工智能】Google夥雷諾開發「軟件定義汽車」　藉Android系統提供持續升級服務
【Meta裁員】疑投資元宇宙失利　Meta將大規劃裁員
今日
【Meta裁員】疑投資元宇宙失利　Meta將大規劃裁員
【太空科技】國際太空站電力系統老化　NASA太空人將負責更換硬件
今日
【太空科技】國際太空站電力系統老化　NASA太空人將負責更換硬件

你可能感興趣

【ESG】《建設更綠色及更智能的香港》研究報告 僅21%受訪者指其企業充分利用技術維持可持續營運
今日 09:00
【ESG】《建設更綠色及更智能的香港》研究報告 僅21%受訪者指其企業充分利用技術維持可持續營運
【人工智能】Google夥雷諾開發「軟件定義汽車」　藉Android系統提供持續升級服務
今日 11:19
【人工智能】Google夥雷諾開發「軟件定義汽車」　藉Android系統提供持續升級服務
【Meta裁員】疑投資元宇宙失利　Meta將大規劃裁員
今日 13:00
【Meta裁員】疑投資元宇宙失利　Meta將大規劃裁員
美股 廣告 股票 收購 Tesla 廣告 Twitter 美國

下一篇文章

【太空科技】國際太空站電力系統老化　NASA太空人將負責更換硬件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款