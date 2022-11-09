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桑德斯當選阿肯色州首位女州長 同金正恩有淵源？

環球政治 14:24 2022/11/09

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美國中期選舉選情緊湊，前總統特朗普時期的白宮發言人桑德斯，成功當選阿肯色州首位女州長。特朗普2019年卸任總統時，也曾公開鼓勵桑德斯競選阿肯色州州長。桑德斯兩年前出書，曾自爆與北韓領袖金正恩有段淵源。

【美國中期選舉】共和黨州長候選人揚言「想做夠兩屆」 暫落後逾10個百分點 【下一頁】

現任共和黨籍阿肯色州州長哈欽森（Asa Hutchinson）因任期限制，將於明年1月卸任，因此支持由桑德斯（Sarah Sanders）代表共和黨角逐州長一職。

桑德斯家鄉為阿肯色州，父親赫卡比（Mike Huckabee）為前州長，因此桑德斯曾出現在父親的競選廣告及活動，屬於該州知名人物。

她的得票率為62.6%，以超過27個百分點的差距優勢擊敗民主黨對手瓊斯（Chris Jones），成為阿肯色州首名女州長。

桑德斯周二（8日）到票站投票後，強調自己一直專注減稅及各項有助團結該州居民的議題，認為自己並無製造一場分裂的競選活動。

桑德斯2020年曾出版一本書，提及2018年6月的美朝峰會期間，北韓領袖金正恩曾向其眨眼調情。桑德斯形容金正恩當時點點頭，似乎對她眨眼。她完全呆住，迅速低下頭及繼續抄筆記。

首誕Z世代眾議員 25歲Uber司機勝選 【下一頁】

特朗普2019年卸任離開白宮後，曾返回阿肯色州公開鼓勵桑德斯競選州長。桑德斯在競選州長期間也大打特朗普牌，迎合右翼特朗普支持者。

不過桑德斯並無表態認同特朗普的2020年總統大選欺詐論，僅表示特朗普有權提出這項主張。

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責任編輯：鄭錦玲

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