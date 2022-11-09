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【信用卡新規】滙豐信用卡增min pay費用至300元　與中銀等年底齊降信用卡利率防成「敲詐」

Hot Talk 14:50 2022/11/09

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立法會上周通過修改新法例，將「高利貸」分界線的法定貸款利率上限由60厘降至48厘，敲詐性利率門檻由48厘降至36厘，12月30日生效。HSBC滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 近期向信用卡用戶發出通知，將下調每月信用卡利率，但滙豐同時宣布屆時會提高信用卡最低付款額和逾期費用，每月「Min Pay」將由50元大增5倍至300元。

據滙豐發出的個人信用卡服務費用的修訂通知，12月30日起，財務費用將按日累算並以新的每月利率2.65%計算，相應新的購物簽帳、現金貸款、現金套現的實際年利率將分別為35.42%、35.94%、34.17%，較現時分別為36.43%、37.75%、36.47%下調介乎1.01至2.3個百分點。

修訂通知亦顯示，滙豐信用卡（不包括美元滙財金卡）最低付款額，會由目前50港元增5倍至300元，加上信用卡戶口過期款項或超額款項，逾期費將改為最低付款額或300元，以較低者為準，實際金額部分較目前收230元增加30.4%。此外，每項現金貸款交易的貸款費將被豁免，而現金貸款交易的手續費將會調低至貸款額1%，目前現金貸款費為2%，另加相等於貸款額3%的手續費。

中銀將取消消費簽帳及現金透支之逾期還款利率

中銀香港方面，旗下中銀信用卡（國際）12月30日起調低最高現金透支年息，最高現金透支實際年利率將由目前的37.96%，降至35.35%，當日起亦取消消費簽帳及現金透支之逾期還款利率。

另外，據報恒生銀行 （00011） 也於同日修訂信用卡財務費用，消費簽帳實際年利率會由現時34.97厘，上調至35.72厘，但現金透支實際年利率由目前38.37厘，降至35.98厘。

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記者：胡學能

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個人銀行 銀行 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005）

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