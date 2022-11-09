【太空科技】國際太空站電力系統老化　NASA太空人將負責更換硬件

▲ NASA表示，這次為電力系統進行升級，將增加6個太陽能電池板陣列，並安裝於舊有陣列的前排位置。（法新社）

國際空間站採用大型太陽能電池板收集太陽能，並將其轉化為可用的電力，支援站內的維生系統、溫度控制，以及與地球通訊等功能。鑑於部分電池板使用超過20年，已出現老化跡象，美國太空總署（NASA）將安排太空人三次出艙，更換電池板等硬件。

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現時的國際空間站電力系統包含8 個像翅膀一樣、從空間站外部展開的太陽能電池板陣列，平均產生84至120千瓦的電力。然而，部分陣列最初設計的使用壽命只是15 年，但現時已運行逾20年，其效能已逐漸下降，因此有更換的需要以滿足國際空間站的電力需求。

新陣列較小 與原有陣列效能相若

NASA表示，這次為電力系統進行升級，將增加6個太陽能電池板陣列，並安裝於舊有陣列的前排位置。新的陣列名為「ISS Roll-Out Solar Arrays」（iROSA），長18.3米、寬6.1米，較原有陣列（長34.1米、寬11.8米）小，卻能產生差不多效能的電力。

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NASA暫定於11月15日、11月28日及12月1日，安排太空人三次出艙進行太空漫步，安裝部分iROSA的硬件，並預計在明年中之前安裝好所有新陣列並投入使用。

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責任編輯：陳卓賢