【港元拆息】1個月HIBOR連跌6天、仍企3厘樓上　長息續升　1年期報5.45厘

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【港股市況】恒指午後跌近300點 內房股升幅收窄、碧桂園升15% 新股多想雲蒸發7成升幅（不斷更新）
月結過後，整體短年期資金需求減少，與樓按相關的1個月HIBOR連跌6天，今報3.06524厘，按日跌8.8點子。以H按息率為「HIBOR+1.3厘」計，續觸主要銀行3.125厘封頂息。
隔夜息報1.4656厘，按日微升1.5點子。
中長息上揚。反映銀行資金成本的3個月港元拆息報4.81429厘，微升1.6點子。12個月港元拆息報5.45107厘，微升0.8點子。
|到期日
|11月9日
|11月8日
|隔夜
|1.46560
|1.45012
|1 星期
|2.13244
|2.23952
|2 星期
|2.37625
|2.48976
|1 個月
|3.06524
|3.15321
|2 個月
|4.08571
|4.07768
|3 個月
|4.81429
|4.79827
|6 個月
|5.12238
|5.09827
|12 個月
|5.45107
|5.44268
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編輯：胡學能