▲ 【港元拆息】1個月HIBOR連跌6天、仍企3厘樓上 長息續升 1年期報5.45厘

月結過後，整體短年期資金需求減少，與樓按相關的1個月HIBOR連跌6天，今報3.06524厘，按日跌8.8點子。以H按息率為「HIBOR+1.3厘」計，續觸主要銀行3.125厘封頂息。

隔夜息報1.4656厘，按日微升1.5點子。

中長息上揚。反映銀行資金成本的3個月港元拆息報4.81429厘，微升1.6點子。12個月港元拆息報5.45107厘，微升0.8點子。

到期日 11月9日 11月8日 隔夜 1.46560 1.45012 1 星期 2.13244 2.23952 2 星期 2.37625 2.48976 1 個月 3.06524 3.15321 2 個月 4.08571 4.07768 3 個月 4.81429 4.79827 6 個月 5.12238 5.09827 12 個月 5.45107 5.44268

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編輯：胡學能