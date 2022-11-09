【珍寶海鮮舫】船廠4元收購舫船、要求賠480萬元兼交船　香港仔飲食否認違約、預告太白海鮮舫有「白武士」

▲ 【珍寶海鮮舫】船廠4元收購、索賠480萬元兼交船 香港仔飲食否認違約、預告太白海鮮舫有「白武士」

「珍寶海鮮舫」今年6月被拖離香港，並在西沙群島遇上風浪「傾覆」，原協議4元收購珍寶海鮮舫及另一舫船「太白海鮮舫」的建輝船廠周一（7日）入稟高院，指出原打算以4元購入4艘船隻，但支付訂金後船隻入水沉沒，協議沒有下文，要求持有者交出船隻，並賠償480萬元的處理費用。

珍寶海鮮舫母企、新濠國際 （00200） 旗下香港仔飲食企業周三（9日）發聲明，強烈否認違反與建輝船廠所訂立合約，而雙方合約協議經已終止。公司強調，已按協議正確行使其合約下的合法權利，將在法律訴訟中積極抗辯，並保留就公司可能遭受的任何損失、以及建輝船廠違反合約協議的行為，向建輝船廠提出索賠的權利。

香港仔飲食：太白海鮮舫有人願接手重開

香港仔飲食企業續指，自與建輝船廠的合約終止後，很高興已成功以實際上象徵式的代價將營運太白海鮮舫的所有相關船隻之實體，轉讓予一位表明有意在香港仔重開太白海鮮舫的營運者，以承傳香港的其中一個最具標誌性景點。

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編輯：麥德銘