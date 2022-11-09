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【美國中期選舉】共和黨州長候選人揚言「想做夠兩屆」 暫落後逾10個百分點

環球社會熱點 14:04 2022/11/09

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美國中期選舉周二（8日）展開，其中亞利桑那州州長選舉成為焦點之一。獲前總統特朗普支持的共和黨候選人萊克選前接受訪問時表示，一旦當選州長後將致力改革傳媒，要成為媒體未來8年的噩夢。但最新點票結果顯示，民主黨候選人為霍布斯領先超過10個百分點。

首誕Z世代眾議員 25歲Uber司機勝選 【下一頁】

亞利桑那州（Arizona）舉行州長選舉，由民主黨候選人為霍布斯（Katie Hobbs）與共和黨候選人萊克（Kari Lake）角逐。獲特朗普（Donald Trump）背書支持的萊克，被外界視為特朗普角逐美國總統的競選夥伴，副總統侯選人大熱。

萊克周二接受傳媒訪問時表示，渴望擔任亞利桑那州州長，甚至要連任兩屆，連續8年成為傳媒噩夢。萊克指著記者們稱，她會致力改革媒體，敦促他們要做好心理準備，自己已急不及待想贏出選舉。

萊克於Twittet轉發競選廣告，重提特朗普提及選舉舞弊的宣傳言論。廣告顯示她手持大錘砸碎正在播放包括MSNBC及CNN新聞的電視機，稱主流媒體透過散佈恐懼來操縱無知民眾。

特朗普警告 連任佛州州長德桑蒂斯勿選總統 【下一頁】

選前民調顯示，由於亞利桑那州上屆州長同為共和黨人，故是次選舉將有利萊克；亦有民調指，曾出任州務卿的霍布斯支持度與萊克勢均力敵。

根據最新點票結果，霍布斯暫時領先萊克超過10個百分點。至於萊克等共和黨人緊急申請Maricopa縣延長投票時間，已被縣法院駁回。

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責任編輯：郭麗明

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