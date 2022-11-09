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美幸運兒一票獨中強力球頭獎 可抱走逾160億

環球社會熱點 13:30 2022/11/09

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美國加州強力球彩票中獎連續多期未有人中獎，累積獎金創下新高。最近一期派彩結果出爐，頭獎一注獨中。美國加州彩票公司確認，中獎彩票在當地售出。據悉，得獎者可以選擇一次性現金形式領取，但總額約為10億美元（約78億港元）。若要獲得20億美元（約160億美元），則需要分29年領取。

美國老婦數日內連中大獎 豪取逾300萬獎金 【下一頁】

強力球（Powerball）彩票公司於美國當地時間周二（8日）夜晚舉行開彩，抽獎時頭獎獎金已逾20億美元。官方網站其後確認，頭獎一注獨中，彩票於加州阿爾塔迪納區（Altadena）的一個服務中心售出。

據悉強力球大獎於8月6日時，獎金已達2,000萬美元（約1.56億港元）。其後3個月一直無幸運兒中獎，彩票局官員指，中獎機率為2.922億分之1。據悉，每張彩票價值2美元（約15.6港元）。

美漢唔知中頭獎 戶口多近600萬以為搞錯 【下一頁】

若幸運兒選擇一次性現金領取，總額則為9.976億美元（約77.8億港元）。《路透社》報道，若要領足20億美元，幸運兒需選擇分29年支付。

強力球抽獎在美國45個州及華盛頓特區等地都有進行，周三（9日）頭獎獎金將回落2,000萬美元。

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責任編輯：李俊儀

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