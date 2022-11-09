【Meta裁員】疑投資元宇宙失利　Meta將大規劃裁員

▲ Meta計劃在美國時間本周三上午起（即香港時間9日晚上至10日清晨），開始大規模裁員。（資料圖片）

繼Twitter近期大規模削減人手，引發一場裁員混亂，其主要競爭對手Meta亦難逃裁員安排。有知情人士透露，Meta計劃在美國時間本周三上午起（即香港時間9日晚上至10日清晨），開始大規模裁員。

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外媒《彭博社》引述知情人士消息指，Meta行政總裁CEO Mark Zuckerberg周二（8日）與該企高層進行電話會議時表明，要為裁員作好準備，他亦應對該企的「失誤」負責。

Zuckerberg口中的失誤疑指，近年Meta在他的帶領下，落重本投資元宇宙等舉動，導致該企業績欠佳。早前有專家認為，仍需一段長時間元宇宙才能發展成熟，Zuckerberg亦曾承認，針對元宇宙投資或需10年時間才有利潤。

Meta裁員傳聞已流傳一段時間，另一外媒《華爾街日報》近日更刊文指，是次Meta裁員規模是歷年來最大，且比Twitter近期的裁員規模更大，受影響的員工將會是數以千計。惟針對裁員報道，Meta暫未有回應。

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責任編輯：殷凱怡

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