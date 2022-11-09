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【美國中期選舉】俄冀共和黨重掌國會 削對烏援助

環球政治 12:36 2022/11/09

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美國中期選舉開始點票，全球關注最終結果。俄羅斯親政府人士希望，美國共和黨能夠重新控制國會兩院，削減華府援助烏克蘭力度，甚至引起美國國內動盪。不過，俄國政府不預期美國兩黨會改變對烏克蘭的政治立場。

【美國中期選舉】梅根影相打卡炫耀已投票 哈里王子無份參加 【下一頁】

鷹派俄羅斯國會議員普什科夫（Alexei Pushkov）表示，共和黨在中期選舉獲勝不等同美國外交政策有改變，亦不會停止對烏克蘭援助。但他認為拜登政府在尋求推動財政支援烏克蘭時，會更難通過共和黨掌握的國會，亦會加強美國對無限制援助烏克蘭的批評聲浪。

普什科夫認為，拜登（Joe Biden）全力援助烏克蘭一事，會打擊民主黨2024年總統大選的選情。

俄羅斯親政府人士圈子內認同，如共和黨控制參眾兩院，將有利俄國長期利益。親政府媒體Tsargrad預計，美國中期選舉結果將對地緣政治環境及烏克蘭事務有重大影響，甚至可能加速美國國內分裂，屆時華府將無力維持對烏克蘭政策。

【美國中期選舉】舒默將成任期最久參議員 惟或失多數黨領袖地位 【下一頁】

俄羅斯國營媒體俄羅斯新聞社（RIA）專欄作家Pyotr Akopov預期，俄羅斯或成為中期選舉真正贏家，指結果可能加劇美國政治分化，導致2024年總統大選更具爭議性。

然而，俄羅斯國際研究學院報告指出，烏克蘭議題甚少在中期選舉成為關鍵議題，更多美國選民關心通貨膨脹﹑犯罪率及墮胎，相信未來美國政府的烏克蘭政策不可能有重大改變。

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責任編輯：吳漢培

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