【加密貨幣】幣圈巨頭FTX都爆信心危機　幣安趙長鵬歸納兩大教訓、FTX創辦人：大感謝幣安

加密貨幣圈風雲色變,全球第二大加密貨幣交易所FTX爆發信心危機,雖然未如Terra生態圈徹底崩潰,但FTX宣布擬引入幣安(Binance)為戰略股東,正待完成盡職審查。幣安創辦人趙長鵬在社交平台發文歸納兩大教訓:

趙長鵬稱,幣安並沒有以穩定幣BNB為抵押品,也沒有借貸,並在帖文稱「保持SAFU」。SAFU即是幣安設立的投資者保護基金(Secure Asset Fund for Users),作為緊急支援用戶資產的基金,幣安會撥出部分交易費用在該基金,今年初成立時價值約10億美元,SAFU錢包由BNB、BUSD和比特幣(BTC)組成。

趙長鵬在另一帖文指,銀行能以儲備金方式經營,但加密貨幣交易所不能如此經營,幣安將會正籌備「儲備證明(proof-of-reserves)」,確保全面透明。

周末有加密貨幣媒體揭發,FTX同系對沖基金Alameda以大量FTX所發行的代幣FTT作為抵押品,交易所的流動性有隱憂,外界憂慮情況或演變成年內Terra「雙代幣」系統崩潰和三箭資本爆煲。

幣安趙長鵬在消息傳出後揚言,會清倉所持有的FTT,FTX創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)則批評有對手正試圖散播虛假的謠言來攻擊公司。

不過,當事件發展成信心危機,部分用戶未能即時從FTX提取款項,幣安宣布與FTX達成未具約束力協議,擬再度入股FTX。

SBF發帖文解釋現況,強調團隊正在處理待完成的提取指示,「這將消除流動性緊縮,所有資產將 1:1 覆蓋,這也是為何我們會引入幣安,這需要一點時間完成,謹此致歉。然而,所有客戶都有受到保護。」

FTX、幣安都未交代交易細節,SBF稱,兩家交易所的獨立美國公司-FTX.us、Binance.us不受交易影響,FTX.us 仍維持實時提取。

雖然一度與趙長鵬在社交平台「隔空舌戰」,SBF稱:

4) A *huge* thank you to CZ, Binance, and all of our supporters. This is a user-centric development that benefits the entire industry. CZ has done, and will continue to do, an incredible job of building out the global crypto ecosystem, and creating a freer economic world.