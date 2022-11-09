▲ 【加密貨幣】幣圈巨頭FTX都爆信心危機 幣安趙長鵬歸納兩大教訓、FTX創辦人：大感謝幣安

加密貨幣圈風雲色變，全球第二大加密貨幣交易所FTX爆發信心危機，雖然未如Terra生態圈徹底崩潰，但FTX宣布擬引入幣安（Binance）為戰略股東，正待完成盡職審查。幣安創辦人趙長鵬在社交平台發文歸納兩大教訓：

1）切勿以自行創建的代幣作為抵押品； 2）如果你經營加密貨幣業務，不要借貸，不要「有效地」使用資本，需要有大量儲備

趙長鵬稱，幣安並沒有以穩定幣BNB為抵押品，也沒有借貸，並在帖文稱「保持SAFU」。SAFU即是幣安設立的投資者保護基金（Secure Asset Fund for Users），作為緊急支援用戶資產的基金，幣安會撥出部分交易費用在該基金，今年初成立時價值約10億美元，SAFU錢包由BNB、BUSD和比特幣（BTC）組成。

趙長鵬在另一帖文指，銀行能以儲備金方式經營，但加密貨幣交易所不能如此經營，幣安將會正籌備「儲備證明（proof-of-reserves）」，確保全面透明。

兩大巨頭「言和」 SBF：大感謝趙長鵬

周末有加密貨幣媒體揭發，FTX同系對沖基金Alameda以大量FTX所發行的代幣FTT作為抵押品，交易所的流動性有隱憂，外界憂慮情況或演變成年內Terra「雙代幣」系統崩潰和三箭資本爆煲。

幣安趙長鵬在消息傳出後揚言，會清倉所持有的FTT，FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）則批評有對手正試圖散播虛假的謠言來攻擊公司。

不過，當事件發展成信心危機，部分用戶未能即時從FTX提取款項，幣安宣布與FTX達成未具約束力協議，擬再度入股FTX。

SBF發帖文解釋現況，強調團隊正在處理待完成的提取指示，「這將消除流動性緊縮，所有資產將 1：1 覆蓋，這也是為何我們會引入幣安，這需要一點時間完成，謹此致歉。然而，所有客戶都有受到保護。」

FTX、幣安都未交代交易細節，SBF稱，兩家交易所的獨立美國公司－FTX.us、Binance.us不受交易影響，FTX.us 仍維持實時提取。

雖然一度與趙長鵬在社交平台「隔空舌戰」，SBF稱：

有媒體傳聞我們兩家交易所存在衝突，但幣安一再表明，他們致力於打造更加去中心化的全球經濟，同時努力改善與監管機構的行業關係。 我們會攜手合作。 「巨大感謝」 CZ（趙長鵬）、Binance 和我們所有的支持者。 這（引入幣安為股東）是以用戶為中心的發展，也有利於整個行業。 CZ已經並將繼續在構建全球加密生態系統和創造更自由的經濟世界方面，做出令人難以置信的工作。

4） A *huge* thank you to CZ， Binance， and all of our supporters. This is a user-centric development that benefits the entire industry. CZ has done， and will continue to do， an incredible job of building out the global crypto ecosystem， and creating a freer economic world. — SBF （@SBF_FTX） November 8， 2022

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編輯：麥德銘