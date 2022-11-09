【美國中期選舉】25歲Uber司機成首位Z世代眾議員 共和黨小花落敗（第二版）

美國中期選舉結果陸續揭曉，本身任職電召車平台Uber司機的25歲民主黨人佛洛斯特當選佛羅里達州眾議員，成為美國首名Z世代（即1997年至2012年間出生）的眾議員。

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（第二版更新Z世代共和黨小花落敗）

佛羅里達州民主黨籍眾議員戴明斯（Val Demings）放棄議席，與該州爭取連任的共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）爭奪參議院席位。

因此佛洛斯特（Maxwell Alejandro Frost）代表民主黨出戰，角逐戴明斯騰出的眾議院席位。

佛洛斯特本身是一名Uber司機、音樂家及社運人士，他的競選重點是墮胎權、氣候危機及全民醫保等議題，成功獲得近6成選票擊敗共和黨對手Calvin Wimbish。

佛洛斯特是首位Z世代眾議員，也是繼共和黨政壇新星考索恩（Madison Cawthorn）2020年當選北卡羅來納州眾議員後，45年來第2位25歲當選的國會議員。

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另外，25歲共和黨小花Karoline Leavitt，曾擔任前總統特朗普（Donald Trump）的白宮助手。Leavitt角逐新罕布什爾州眾議院議席，但得票率僅45.9%，以8.2個百分點的差距敗給爭取連任的民主黨現任參議員Chris Pappas，無緣成為第二位Z世代眾議員。

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責任編輯：鄭錦玲