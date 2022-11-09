【人事變動】林紹波接替鄧健榮任國泰航空行政總裁　明年1月起生效、4位女高層上位

▲ 【國泰293】林紹波將接替鄧健榮任國泰航空行政總裁 明年1月起生效

國泰航空 （00293） 2019年反修例風波期間高層「大地震」，從港機工程回新調回鄧健榮出任行政總裁。國泰航空今日宣布，鄧健榮和另一高層韓兆傑（Greg Hughes）明年初退休，由常務董事兼現任顧客及商務總裁林紹波接任國泰航空行政總裁。林紹波成為國泰航空歷來第四位華人行政總裁。

國泰航空主席賀以禮繼續留任，三大高層職位－行政總裁、顧客及商務總裁、營運及航空服務總裁都會在明年換班。

林紹波2017年回流國泰 鄧健榮重返太古

出任新CEO的林紹波現年50歲，升任後繼續出任廉航香港快運主席。他於1996年加入國泰航空集團成為管理培訓生（MT），2013年至2017年擔任港機工程董事兼總經理—香港營運，2017年回流國泰航空，2019年起出任商務及貨運董事，並在同年起擔任香港快運航空主席。

3年前重返國泰時已年滿60歲的鄧健榮，年底從國泰退休後，會在香港太古集團出任新職。

另外，兩大高層職位方面，國泰現任客運董事劉凱詩明年1月起將接替林紹波出任顧客及商務總裁，並加入國泰航空董事局作常務董事。

3年前高層地震時唯一留任的韓兆傑（Greg Hughes）將於明年3月底退休，由現任航空服務董事麥皓雲（Alex McGowan）接手營運及航空服務總裁，並加入董事局。

賀以禮：鄧偉榮帶領集團重組、應對疫情

賀以禮感謝鄧健榮於任內成功帶領國泰航空集團，應對企業重組及疫情，直言「他任內經歷了國泰航空75年多以來最動盪的時期」，而集團現在能走出這個漫長的危機，且成為目標更明確、效率更高、競爭力更強的企業，實有賴行政總裁於這段時間發揮的卓越領導能力及智慧。

對於新任行政總裁林紹波，賀以禮稱讚他有清晰願景、才智卓越，及致力推動集團邁向成功的決心。

除了三大高層換班，國泰航空也宣布內部晉升多名高層，現任國泰航空策劃部總經理彭彧會接替劉凱詩出任客運董事；香港快運行政總裁吳潔文會接替麥皓雲出任航空服務董事；國泰航空機艙服務總經理毛潔瓊接替吳潔文為香港快運行政總裁。彭彧、吳潔文、毛潔瓊皆為女士。

【石Sir一周前瞻及異動股】中遠海運國際、吉利汽車、中國軟件國際

相關文章：

【人事變動】國泰傳將任命林紹波為行政總裁

【國泰293】國泰航空11、12月共額外加開1900航班 增加近14萬機位往返日本 9月載客量揚逾1倍

【國泰293】國泰航空林紹波：航空業要至少兩年才恢復正常 「香港在邊境開放方面落後區內很多競爭對手」

編輯：姚卓然