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【2022稅貸戰】ZA Bank推稅貸　實際年息低至1.62%　提早還款豁免手續費

Hot Talk 12:21 2022/11/09

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虛擬銀行ZA Bank推出稅季貸款，實際年利率可低至1.62%，首提供豁免提早還款手續費優惠。

該行用戶成功申請並提取稅季貸款，完成首3期還款後，可於餘下的還款期內提早清還全數貸款（包括任何及所有未償還本金、未償還利息、逾期收費、違約利息，其他適用費用及收費）而獲豁免須就有關貸款繳付之提前清償手續費（相等於本金結欠的 2% 及任何適用的推廣優惠）。

在11月30日或之前，用戶憑優惠碼【TAX2022】申請ZA Bank稅季貸款可享9折優惠，倘貸款額100萬元，還款期24個月，月平息為0.07%及使用該 9 折貸款優惠券，實際年利率低至 1.62%。

雙11快閃稅貸優惠　最高可獲逾1.1萬元回贈

由即日起至11月21日（「推廣期」），該行推出兩周限定的雙 11 快閃稅貸優惠。如用戶於11月21日或之前成功申請及提取貸款額達5萬元或以上，還款期12個月或以上的稅貸，完成7天冷靜期後，可於11月29日在ZA Quest內獲得扭蛋一個，抽取回贈，回贈以ZA Coin形式發放，包括 1,111,000 ZA Coin (價值11,110元)、111,100 ZA Coin (價值1,111元) 或 11,110 ZA Coin (價值111.1元)。用戶需成功把銀行帳戶連接至ZA Coin。每位用戶只可得到一次回贈。

另外，信用卡賬單分期計劃「ZA 卡數師」加推優惠，由現時至11月30日期間，用戶凡成功申請及提取信用卡賬單分期貸款，即有機會獲贈曼谷雙人來回機票或旅遊體驗平台 KKday 電子禮券。

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編輯：胡學能

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