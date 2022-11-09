【領展業績823】領展跌4%　上半財年分派減2.6%至155.51仙　香港零售物業續租加租達8.5%

▲ 【領展業績823】領展上半財年每基金單位分派減少2.6%至155.51仙 香港零售物業續租租金調整率升至8.5%

領展 （00823） 截至9月底止半年每基金單位中期分派155.51仙，按年減少2.55%，若撇除2021/2022年度上半年每基金單位酌情分派7仙，期內每基金單位中期分派增長1.9%。領展指，隨政府逐步放寬防疫限制及隔離措施，料將支持下半年租賃市場氣氛，預期2023年最低工資可能上調，將提振集團旗下客流區的消費意欲，顯著利好商戶，集團仍對香港復常及重新全面開放依然抱持樂觀態度。

領展上半財年收益增加4.6%至60.42億元，物業收入淨額分別增加4.5%至45.87億元。投資物業組合估值升5%至2,234.85億元，主要由於108.53億元公平值收益及38.18億元資產收購，惟部分被外幣貶值48.15億元所抵銷。每基金單位資產淨值增加4.9%至80.86港元。

領展分派減少下，午後跌幅輕微擴大，最後跌4%，報49.8元，成交額為4.1億元。

租金對銷售額比例回復至12.6%

香港零售物業平均續租租金調整率持續上升，由2021/2022年度下半年的5.9%，升至2022/2023年度上半年的8.5%，平均每平方呎租金63.2元。其中，商舖續租租金調整率改善4.5個百分點至6.8%，街市/熟食檔位改善2.1個百分點至16.3%，但教育/福利及配套設施則下降至1.1%。

領展指，消費券支持下，整體零售消費意欲有所改善，商戶每平方呎銷售總額按年增長3.8%，而隨著飲食及一般零售業好轉，整體租金對銷售額比例進一步回復至12.6%的正常水平。

領展停車場時租收益增長2.1% 超越疫情前水平

停車場方面，停車場及相關業務之收益按年增長12.7%，因月票銷售增長令人鼓舞，加上兩幢位於紅磡及柴灣的停車場╱汽車服務中心及倉庫大廈提供全期貢獻。停車場時租收益按年增長2.1%並超越疫情前水平。領展於今年8月開始上調停車場月租租金，平均增幅為中單位數百分比。期內停車場月租收入增錄得按年3.4%增長。

截至2022年10月5日，合資辦公室大樓海濱匯的已落實租用率上升至98.2%，在租賃市場艱難時仍然高企。

正為香港5個商場進行資產提升

領展指，正為位於香港的鳳德商場、東頭街市、啟田商場、蝴蝶商場及秀茂坪商場進行資產提升，估算該等項目的資本開支合共2.68億元，預期於2023年初至2024年初竣工；目前待法定審批的規劃中香港資產提升項目的估計總成本超過5.9億元。

內地物業組合方面，收益總額按年增長3.3%，主要由於物流物業開始貢獻收益，帶來新收入來源，期內零售物業組合收益按年下降0.2%。整體內地物業收入淨額下降1.2%，因抗疫防疫措施令內地零售業受壓。

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編輯：陳韻妍