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【疫市營商】AMC娛樂夥Zoom 或把部分電影院改造為Zoom Room

商業 13:00 2022/11/09

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AMC娛樂（AMC Entertainment）與Zoom合作，計劃在美國多達17個城市的電影院推出「Zoom Rooms」。（法新社圖片）

AMC娛樂（AMC Entertainment）與Zoom合作，計劃在美國多達17個城市的電影院推出「Zoom Rooms」，為企業提供活動和會議服務，提供混合團隊使用的工作空間。

【本地零售】美食嘉年華今日閉幕　商戶嘆市民消費力減弱、生意一般

AMC首席執行官Adam Aron表示，Zoom Rooms將在2023年推出，這將使該企進入「數十億的企業和其他會議市場」，而且這些會議很多時候是在平日上班時間舉行，充分利用了電影院比較空置的時段。

3小時為一個使用時段

Aron提到：「隨著混合工作在美國變得越來越普遍，AMC的Zoom Rooms可令員工和客戶群分散的公司，能夠同時將來自不同市場的人聚集在一起，進行有凝聚力的虛擬或面對面的活動及會議。」

Zoom Room將以3小時為一個使用時段，一般大廳的標準容納規模預計在75至150個座位之間，具體將取決於影院的實際情況。AMC和Zoom會提供必要的設備和額外的服務，如食品和飲品、播放電影和個性化的會議需求處理，額外收費。

Aron指出：「在疫情期間，許多人被迫遠程工作，可靠的通信平台十分重要，Zoom Room為美國主要城市的公司和會議策劃者，創造了一種全新的產品」。

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責任編輯：李智美

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