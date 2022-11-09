華懋集團與香港理工大學攜手推動產學研合作  共建大灣區的可持續發展未來 

▲ 華懋集團與香港理工大學今天簽署合作備忘錄，攜手推動大灣區的可持續發展。備忘錄在華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興（左三）和執行董事兼營運總裁王弘瀚（左二），以及理大校董會副主席李國祥醫生（右三）和校長滕錦光教授（右二）的見證下，由華懋集團副首席財務總裁曾殿科（左一）及理大常務及學務副校長黃永德教授（右一）代表簽署。

華懋集團與香港理工大學早前簽署合作備忘錄，透過加強產、學、研合作，攜手推展創新方案，為大灣區的可持續發展注入動力。

是次合作結合了理大的跨學科研究實力和經驗，以及華懋在地產及社區發展方面的優勢，相得益彰。備忘錄為雙方進行三項先導研究計劃訂下框架，共同為實現碳中和、共融社會及綠色經濟作出貢獻。

華懋及理大將透過是次產學研合作，開發嶄新的技術和系統以減低新一代數據中心的碳排放和能源消耗、探討於香港及大灣區發展跨代共居房屋，並試驗使用區塊鏈技術推動綠色經濟。

備忘錄在華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興和執行董事兼營運總裁王弘瀚，以及理大校董會副主席李國祥醫生和校長滕錦光教授的見證下，由華懋集團副首席財務總裁曾殿科及理大常務及學務副校長黃永德教授簽署。

蔡宏興表示：「華懋集團作為一間具社會責任的發展商，我們不止要將科技應用於加快建築速度及減低成本，更需將之付諸實踐集團『至城以心 心之所在』的理念。要在2050年達至碳中和目標，各界通力合作至為關鍵。今次簽署的合作備忘錄，正標誌著商界、學界與研究機構在攜手開展創新科技應對氣候問題上，邁出非常重要的一步。我十分期待雙方在未來如何合作突破更多界限，一同為人、繁榮及環境創造更多正面價值。」

▲ 蔡宏興表示是次合作標誌著商界、學界與研究機構在攜手開展創新科技應對氣候問題上，邁出非常重要的一步。

滕錦光教授表示：「透過這次產學研合作，理大及華懋將攜手探求解決方案，以應對能源消耗、氣候變化、人口老齡化，以及引領社會實踐綠色生活等可持續發展的主要挑戰。理大將繼續積極與合作夥伴和社會各界共同努力，將科研成果轉化為實際的應用方案，為香港、國家及世界建造更宜居及可持續發展的社區。」

▲ 滕錦光教授指理大將繼續積極與合作夥伴和社會各界共同努力，將科研成果轉化為實際的應用方案，為香港、國家及世界建造更宜居及可持續發展的社區。

備忘錄將促進華懋及理大探討更多其他範疇上的合作機會，包括支援初創企業及創業；新科技應用及商品化；環境、社會及管治（ESG）策略與評估；以至碳中和等範疇。

(特約)